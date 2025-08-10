O zagueiro André Ramalho reencontra o Juventude nesta segunda-feira (11) com lembranças especiais. No ano passado, ele foi o herói da classificação do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil diante da equipe gaúcha, ao marcar, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol que garantiu a vaga na Neo Química Arena. Agora, o defensor espera ajudar o Timão a subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

“Foi um dia muito especial para mim. Eu falo para todo mundo ao meu redor que é um dia que vai ficar para sempre marcado na minha memória, por todo o contexto. Foi o gol da classificação, no último lance do jogo. Eu tinha me machucado durante a partida e acabei marcando o gol ainda assim. Foi o primeiro com a camisa do Corinthians. Eu nunca vou esquecer. É o momento que eu mais senti emoção dentro de campo”, recordou.

O duelo desta noite, às 20h, será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada do Brasileirão. O Corinthians vem de uma classificação importante sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, mas, segundo Ramalho, o foco agora é total no Nacional.

“Conseguimos a classificação (Copa do Brasil), mas é algo que tem que ficar para trás. Temos que nos concentrar somente no Campeonato Brasileiro. Estamos oscilando bastante, precisamos de uma constância maior. O nosso objetivo é ir lá (Caxias do Sul-RS) para vencer o jogo. É isso que queremos. Estamos trabalhando para isso. Esperamos fazer um bom jogo e sair com a vitória”, completou.

Com 22 pontos, a equipe de Dorival Júnior ocupa a 13ª colocação e busca a sexta vitória na competição. A preparação para a rodada foi concluída na manhã deste domingo (10), no CT Dr. Joaquim Grava, com trabalhos táticos, bola parada e atividades na academia.

Histórico de Juventude x Corinthians

O histórico de confrontos entre Corinthians e Juventude revela uma rivalidade equilibrada, mas com vantagem ligeira para o Corinthians. Ao todo, foram 33 partidas disputadas, nas quais o Corinthians saiu vitorioso em 14 ocasiões, enquanto o Juventude venceu 12 vezes, além de sete empates registrados entre as equipes. Esses números mostram uma disputa competitiva, com ambas as equipes buscando prevalecer.

Quando analisados os jogos pelo critério de mando de campo, o Corinthians leva vantagem clara em seus domínios, com 10 vitórias em 18 partidas, contra quatro triunfos do Juventude e quatro empates. Por outro lado, no Alfredo Jaconi, casa do Juventude, a equipe da casa tem se saído melhor, conquistando oito vitórias em 15 jogos, contra quatro vitórias do Corinthians e 3 empates.