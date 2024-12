O atacante Nenê, de 43 anos, está um pouco mais longe da aposentadoria. O Juventude, de Caxias do Sul, anunciou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o veterano jogador por mais um ano, até dezembro de 2025. O site oficial do clube fez o anúncio chamando de "a parceria que deu certo", e deu de presente de Natal para a torcida jaconera um vídeo com um curta-metragem estrelando Nenê.

Nenê em curta metragem do Juventude

Nenê atuando no curta-metragem

No vídeo divulgado pelas redes sociais do Juventude (assista abaixo), Nenê interpreta ele mesmo, só que mais idoso. Sentando no branco de uma praça, o atacante dá milho aos pombos, cochila um pouco, mas se sente ofendido quando uma criança oferece ajuda para que ele atravessasse a rua.

Ao som da canção "Eu nasci há dez mil anos atrás", de Raul Seixas, o velho Nenê dirige seu carro, estaciona em uma vaga para idosos e vai jogar sinuca. Na TV, Nenê escuta o noticiário esportivo noticiando seu nome como participante do "Campeonato Brasileiro de Palavras Cruzadas".

Desesperado com as notícias, Nenê grita assustado e acorda jovem em sua cama, com roupa de treino do Juventude. Aliviado ao perceber que tudo não passou de um pesadelo, o agora quarentão jogador vai pedalar em uma bicicleta ergométrica. Na legenda, aparece a frase: "Aposentadoria é o sonho de muitos, mas o pesadelo de outros. Nenê e Juventude 2025".

Histórico da carreira de Nenê

Nenê começou a carreira nas categorias de base do Paulista de Jundiaí, em 1999 (na época, o clube se chamava Etti Jundiaí) e se profissionalizou no ano seguinte. Em 2002, foi emprestado ao Palmeiras, que acabou rebaixado naquela temporada. No entanto, Nenê foi um dos destaque da equipe.

Em 2003, foi contratado pelo Santos, onde jogou ao lado de Diego, Robinho e Elano, foi vice-campeão da Copa Libertadores para o Boca Juniors, e foi convocado pela Seleção Brasileira sub-23 para um torneio no Catar. No final do ano, acabou se transferindo para o Mallorca.

Pela Espanha, passou ainda pelo Alavés, Celta de Vigo, Espanyol até chegar ao Monaco, em 2007, em primeira passagem, e depois em 2009, quando foi vice-campeão francês. Em 2010, trocou de camisa e foi vestir a do Paris Saint-Germain, onde foi campeão nacional em 2013.

Retornou ao Brasil em 2015, no Vasco, depois de passagens por Al-Gharafa (Catar) e West Ham (Inglaterra). Três anos depois, foi para o São Paulo, e em 2020, para o Fluminense. Retornou ao Vasco em 2022, até que em abril de 2023, chegou ao Juventude.