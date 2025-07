Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (24), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir Premiere.

O São Paulo vem de uma vitória sobre o Corinthians em casa e busca uma boa sequência para melhorar na tabela de classificação e, consequentemente, se distanciar dos últimos colocados. Atualmente, o time paulista é o 14° colocado, com 16 pontos. Enquanto o Juventude é o 18°, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos.

Ficha do jogo JUV SAO 16ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul Árbitro Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson e Jadson; Mandaca e Lucas Fernandes; Taliari e Gilberto.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva.

