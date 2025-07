Bahia x Juventude: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bahia e Juventude se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (no horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador. O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Após a eliminação para o América de Cali nos playoffs da Copa Sul-Americana no meio da semana, o Bahia agora volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. E na competição nacional, o cenário é positivo: o Esquadrão de Aço ocupa a 6ª posição, com 25 pontos, e se firma de vez na briga por uma vaga no G-6 do torneio.

Ficha do jogo BAH JUV Brasileirão 17ª rodada Data e Hora domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília); Local Fonte Nova, em Salvador Árbitro Onde assistir

O Juventude, por sua vez, chega em um momento completamente oposto e de grande pressão. A equipe de Caxias do Sul está na 18ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos. O time vive uma fase terrível, com um retrospecto de quatro derrotas nas últimas cinco partidas. O último revés, contra o São Paulo, foi especialmente doloroso: jogando em casa, a equipe gaúcha sofreu o gol da derrota já aos 40 minutos do segundo tempo.

Bahia x Juventude pelo Campeonato Brasileiro em 2024 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X JUVENTUDE

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: -

🚩 Auxiliares: -

🖥️ VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

JUVENTUDE (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Reginaldo, Abner, Ángel e Marcelo Hermes; Giraldo, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla e Gabriel Taliari.