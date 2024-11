Técnico do Juventude projeta ‘final’ contra o Grêmio

Juventude venceu o Bahia com golaço de Gabriel Taliari (Foto: Fernando Alves/ECJ)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 05:15 • Porto Alegre (RS)

O jogo entre Grêmio e Juventude vale muito mais do que três pontos. Com apenas cinco jogos para o final do Campeonato Brasileiro, quem vencer tem a chance de se afastar da zona de rebaixamento. Para Fábio Matias, técnico Alviverde, a partida é uma ‘final’.

Após uma vitória de virada contra o Bahia, o técnico Fabio Matias exaltou a conquista dos três pontos e já projetou o confronto com o Grêmio. No Alfredo Jaconi, o Papo saiu atrás no placar logo no primeiro minuto, mas conseguiu a virada e deixou a zona de rebaixamento da competição

- Eu não estou olhando a tabela, só a única coisa que me preocupa é o próximo adversário. Ontem, eu terminei de assistir a equipe do Grêmio e já estávamos com o mapeamento da equipe. Vamos escolher o que for melhor em relação ao jogo. Você ficar olhando a tabela gera ansiedade. Então para mim, a nossa Champions League, nossa final do Campeonato Brasileiro, é o jogo contra o Grêmio, depois vai ser com o Cuiabá. - destacou Fábio Matias.

Nenê concedeu assistência para primeiro gol do Juventude (Foto: Fernando Alves/ECJ)

No primeiro turno, o Juventude levou a melhor ao vencer o Grêmio por 3 a 0. Na Arena, entretanto, o retrospecto é negativo para o Alviverde, que nunca venceu na Arena. A última vitória do Papo em Porto Alegre foi em 2008, quando o Tricolor ainda mandava seus jogos no Olímpico.

De olho na tabela de classificação

Apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação. Enquanto o Tricolor tem 39 e ocupa a 12ª colocação, garantindo, até o momento, uma vaga para a Sul-Americana, o Juventude tem 37 e está na 16ª posição, uma à frente da zona de rebaixamento.

Caso vença, o Grêmio pode pular para a 10ª colocação caso Corinthians e Atlético-MG não conquistem três pontos. Já em caso de derrota, o Tricolor será ultrapassado pelo próprio Juventude e se aproximará do Z-4 da competição.