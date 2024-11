Nenê concedeu assistência para primeiro gol do Juventude (Foto: Fernando Alves/ECJ)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 21:02 • Caxias do Sul (RS)

O Alfredo Jaconi ferveu na noite deste sábado (9). Apesar de sair atrás no placar, o Juventude venceu o Bahia de virada em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cauly marcou para os visitantes, enquanto Lucas Barbosa e Gabriel Taliari ajudaram o Ju a conquistar três pontos e deixar a zona de rebaixamento da competição.

Como foi o jogo?

Não precisou de muito para que o placar fosse aberto no Alfredo Jaconi. No primeiro minuto de jogo, Cauly recebeu de Lucho Rodríguez e chutou em direção à goleira de Gabriel para marcar o primeiro gol da partida. Mesmo com o 1 a 0 ao seu favor, o Bahia seguiu pressionando o Juventude, mas não foi efetivo para ampliar o placar. O Papo, por sua vez, buscou o empate e, aos 42, teve sua melhor oportunidade com Rodrigo San, que acertou o travessão. A primeira etapa foi encerrada com os visitantes à frente do placar.

Para a etapa final, o técnico Fábio Matias apostou na experiência e chamou Nenê e Alan Ruschel para tentar virar o placar - e foi efetivo. Logo nos primeiros minutos, o camisa 10 mostrou vontade de jogo e conseguiu boas oportunidades. Mas foi aos 25 minutos que o Juventude conseguiu o empate, com uma assistência de Nenê para o gol de Lucas Barbosa. Cerca de dez minutos depois, o Papo atingiu seu objetivo e virou o placar com Gabriel Taliari após lançamento de Ronaldo, que encontrou o atacante entrando livre na área para marcar um golaço para o Ju. Com o apito final, o Juventude conquistou três pontos importantes e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Gabriel Taliari marcou o gol da vitória do Juventude no Alfredo Jaconi (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Como fica a tabela do Brasileirão?

Com o resultado, o Juventude deixa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e passa a ocupar a 16ª posição, com 37 pontos conquistados. Já o Bahia, com 46 pontos, caiu para a 8ª colocação da competição.

Juventude 1x1 Bahia | #JUVxBAH



Mais um de Lucas Barbosa no @Brasileirao, o artilheiro do time na Série A e na temporada https://t.co/1OtF8b8AdP pic.twitter.com/h5AnuhW6rW — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 9, 2024

O que vem pela frente?

Após o duelo deste sábado, os times voltam a campo apenas após a parada da Data Fifa. Os dois times entram jogam no dia 20 de novembro, uma quarta-feira. Enquanto o Juventude encara o Grêmio, às 17h (de Brasília), na Arena, o Bahia recebe o Palmeiras a partir das 18h (de Brasília).