O Grêmio volta às atividades na tarde desta terça-feira (12), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, após quatro dias de folga. Além de iniciar a preparação para o próximo confronto, o Tricolor buscará recuperar seus jogadores lesionados.

O principal retorno esperado é o de Gustavo Martins. Diagnosticado com lesão grau 2b no início de outubro, o zagueiro já voltou a dar corridas leves no gramado do CT e segue seu cronograma de recuperação. Com a semana livre para treinar, a tendência é que fique à disposição de Renato Gaúcho.

Jemerson terá que cumprir suspensão automática

A recuperação do jovem se torna essencial à medida que Jemerson, titular da posição, não poderá encarar o Juventude. Isso porque o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e terá que cumprir suspensão automática.

Com isso, Gustavo Martins é o mais cotado para ser parceiro de zaga de Rodrigo Ely, visto que, para o setor, o Grêmio tem como opções Pedro Geromel, Rodrigo Caio e Natã. Walter Kannemann, lesionado, volta a jogar somente na próxima temporada.

A última partida de Gustavo Martins foi contra o Fortaleza, em 4 de outubro. Na ocasião, o zagueiro deixou o campo ainda na primeira etapa, ao sentir dores. Pedro Geromel foi chamado para a posição. No dia 7, o jovem foi diagnosticado com lesão muscular.

Grêmio deverá ter mais desfalques

Além de Jemerson, a lista de desfalques do Grêmio pode aumentar. Isso porque três jogadores do plantel estão com as suas seleções nesta Data Fifa. São eles Soteldo, da Venezuela, Villasanti, do Paraguai, e Aravena, do Chile.

O trio entra em campo no dia 19, véspera do confronto com o Juventude. Com isso, a recuperação física, além da logística, tornam inviáveis as presenças dos jogadores. O Clube prepara uma operação para contar com os atletas, mas depende mais da minutagem deles em campo no dia anterior.