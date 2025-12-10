Fábio Pizzamiglio é reeleito presidente do Juventude
Mandatário segue no cargo até 20 27 e aposta em avanços estruturais para recolocar o clube na Série A
- Matéria
- Mais Notícias
O Conselho Deliberativo do Juventude confirmou, por aclamação, a reeleição de Fábio Pizzamiglio para comandar o clube no biênio 2026/2027. Presidente desde o fim de 2022, o dirigente, reeleito para o ciclo 20 24/20 25, inicia agora seu segundo mandato consecutivo com a meta de recolocar o clube na elite do futebol brasileiro.
Relacionadas
- Juventude
Montagem de elenco e fraco desempenho em casa conduzem o Juventude à Série B
Juventude09/12/2025
- Internacional
Grêmio, Internacional e Juventude têm quarta pior campanha da história
Internacional08/12/2025
- Futebol Internacional
Conmebol define data do sorteio das fases preliminares da Libertadores 2026
Futebol Internacional10/12/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Em 2024, segundo relatório da PLURI Consultoria, o Juventude registrou superávit de R$ 34,2 milhões e receita recorde de R$ 131 milhões, sem depender de venda de atletas. A dívida foi reduzida para R$ 12 milhões, uma queda de 69% em somente um ano. Em 2025, a diretoria do Juventude prevê fechamento com novo superávit, o que deverá reduzir ainda mais a dívida remanescente.
Pizzamiglio credita os resultados à disciplina orçamentária e ao modelo de gestão adotado. O cartola iniciou sua trajetória no clube aos 17 anos, como funcionário de TI, e hoje completa quase três décadas de vínculo com o Jaconi.
— Mostramos ser possível fazer futebol com responsabilidade. Nosso compromisso é manter o Juventude saudável, independente e preparado para crescer no longo prazo — afirmou o presidente.
A nova composição da diretoria executiva contará com pilares estratégicos e incorpora reforços técnicos para a próxima fase do projeto. Entre as mudanças, Luis Carlos Bianchi assume a vice-presidência de Futebol, enquanto Leonardo Tonietto passa a comandar a área financeira, antes administrada por Paulo Stumpf, que permanece como 1º vice-presidente. A estrutura ainda conta com Rafael Bellei, no Patrimônio, e Bruno Zaballa, no Marketing.
— Temos desafios grandes pela frente. A missão é reconstruir no campo com a mesma maturidade que demonstramos fora dele, preparando o Juventude para voltar à elite de forma sustentável — destacou.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias