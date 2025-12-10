menu hamburguer
Fábio Pizzamiglio é reeleito presidente do Juventude

Mandatário segue no cargo até 20 27 e aposta em avanços estruturais para recolocar o clube na Série A

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
17:32
Fábio Pizzamiglio foi reeleito presidente do Fortaleza (Foto: Fernando Alves/E.C.Juventude)
O Conselho Deliberativo do Juventude confirmou, por aclamação, a reeleição de Fábio Pizzamiglio para comandar o clube no biênio 2026/2027. Presidente desde o fim de 2022, o dirigente, reeleito para o ciclo 20 24/20 25, inicia agora seu segundo mandato consecutivo com a meta de recolocar o clube na elite do futebol brasileiro.

Em 2024, segundo relatório da PLURI Consultoria, o Juventude registrou superávit de R$ 34,2 milhões e receita recorde de R$ 131 milhões, sem depender de venda de atletas. A dívida foi reduzida para R$ 12 milhões, uma queda de 69% em somente um ano. Em 2025, a diretoria do Juventude prevê fechamento com novo superávit, o que deverá reduzir ainda mais a dívida remanescente.

Pizzamiglio credita os resultados à disciplina orçamentária e ao modelo de gestão adotado. O cartola iniciou sua trajetória no clube aos 17 anos, como funcionário de TI, e hoje completa quase três décadas de vínculo com o Jaconi.

— Mostramos ser possível fazer futebol com responsabilidade. Nosso compromisso é manter o Juventude saudável, independente e preparado para crescer no longo prazo — afirmou o presidente.

A nova composição da diretoria executiva contará com pilares estratégicos e incorpora reforços técnicos para a próxima fase do projeto. Entre as mudanças, Luis Carlos Bianchi assume a vice-presidência de Futebol, enquanto Leonardo Tonietto passa a comandar a área financeira, antes administrada por Paulo Stumpf, que permanece como 1º vice-presidente. A estrutura ainda conta com Rafael Bellei, no Patrimônio, e Bruno Zaballa, no Marketing.

— Temos desafios grandes pela frente. A missão é reconstruir no campo com a mesma maturidade que demonstramos fora dele, preparando o Juventude para voltar à elite de forma sustentável — destacou.

