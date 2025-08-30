Vitória do Juventude coloca gigante da Série A no Z-4; entenda

O Vasco entrou momentaneamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste sábado (30), após a vitória do Juventude sobre o Ceará, fora de casa, no Castelão. O time gaúcho venceu por 1 a 0, com gol de Luís Mandaca, e chegou aos 21 pontos na tabela, subindo para a 16ª colocação. Com isso, o Vasco foi empurrado para a 17ª posição, abrindo a rodada dentro do Z-4, com 19 pontos.

O resultado aumenta ainda mais a pressão sobre a equipe carioca, que enfrenta o Sport neste domingo (31), na Ilha do Retiro. O confronto é considerado decisivo, já que o time pernambucano ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos somados até aqui, 11 a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento - o próprio Juventude.

Vasco só sai do Z-4 se vencer o Sport

Para retomar momentaneamente a 16ª posição, o Vasco precisa vencer o Sport fora de casa. Um empate não será suficiente para deixar o time carioca fora da zona de rebaixamento, já que o Juventude abriu dois pontos de vantagem após a vitória em Fortaleza. O duelo tem caráter de confronto direto, mesmo que o Sport esteja em situação ainda mais delicada no campeonato.

A partida pode marcar também a estreia de dois reforços importantes do elenco cruz-maltino. O zagueiro Robert Renan, contratado junto ao Zenit, da Rússia, e o meia-atacante Matheus França, revelado pelo Flamengo e que estava no Crystal Palace, da Inglaterra, estão à disposição da comissão técnica e podem ser utilizados no Recife.

Com a pressão da tabela, o Vasco precisa de uma vitória para ganhar fôlego e não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento.

