O Juventude, que disputa em 2025 os Campeonatos Brasileiros Sub-20 e Sub-17, reforça a presença de suas categorias de base. O clube recebeu o Certificado de Clube Formador da CBF em 2013 e, desde então, mantém um projeto estruturado voltado à formação de atletas.

O time sub-20 embarca para uma excursão internacional no Uruguai, onde enfrentará o Albion Football Club, a Seleção Sub-20 de Cuba e a Seleção Sub-18 do Uruguai. A viagem faz parte do calendário de preparação e experiências internacionais da equipe.

O primeiro desafio já trouxe um resultado expressivo: vitória por 5 a 0 sobre o Albion, em Montevidéu, com gols de Matheus, Pedro, Lucas Fernandes, Eduardo e Scatolin. O segundo jogo terminou em empate contra a seleção sub-20 de Cuba, que disputará a Copa do Mundo da categoria daqui a duas semanas. Nesta quarta-feira (17), contra o Sub-18 do Uruguai, a série de amistosos se encerra.

Os amistosos servem de preparação para a Copa FGF, ainda neste mês, e para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o maior torneio de base do país, em janeiro. A viagem também marca o retorno dos jaconeros a compromissos internacionais após 13 anos, a última participação havia sido na Viareggio Cup, na Itália, em 2012.

No Brasileirão Sub-20, o Juventude encerrou a primeira fase em 8º lugar, com 30 pontos, superando tradicionais formadores como Santos, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Botafogo. Entre os resultados de destaque estão a vitória sobre o Palmeiras, líder e finalista da competição, logo na estreia, além dos triunfos diante de Internacional e Grêmio. O clube também foi o melhor representante gaúcho no torneio, com oito vitórias em dez partidas em casa.

Segundo o vice-presidente das categorias de base, Jones Biglia, o momento atual é fruto de uma mudança de postura iniciada em 2023 e que agora se consolida com projeção internacional:

— Essa excursão no Uruguai é um marco para o Juventude. Ela prepara a equipe para competições como a Copa FGF e a Copa São Paulo, mas vai além: proporciona aos nossos atletas uma vivência única, enfrentando adversários de alto nível e representando o clube fora do país. Isso se soma ao investimento que fizemos em infraestrutura, alojamentos, academia moderna, acompanhamento nutricional e psicológico, além da parceria com a Universidade de Caxias do Sul — disse.

(Foto: Divulgação/Juventude)

O Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC), que atende tanto a base quanto o profissional, também recebeu melhorias em vestiários, academia, fisioterapia e tecnologia aplicada ao futebol. A filosofia é clara: oferecer condições de excelência não somente para revelar jogadores, mas também para formar cidadãos preparados para o futuro.

Com o Certificado de Clube Formador, regulamentado pela CBF em 2012, o Juventude mantém o compromisso de garantir assistência médica, psicológica e nutricional, além de transporte, alimentação, uniforme, exigência de frequência escolar e participação em competições oficiais.