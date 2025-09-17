Quito segue como pesadelo: LDU domina times brasileiros na altitude

O São Paulo viaja nesta quarta-feira (17) em voo fretado para Quito, no Equador. O jogo contra a LDU marca a primeira fase das quartas de final da Copa Libertadores, no estádio Rodrigo Paz Delgado, e acontece nesta quinta-feira (18). O time busca a vantagem fora de casa para resolver seu futuro na competição na próxima semana. Mas um problema surge: a LDU se tornou um pesadelo para os times brasileiros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em uma altitude de 2,7 mil metros ao nível do mar, a LDU venceu todos os últimos sete jogos contra brasileiros. A última vez que uma equipe brasileira venceu o time equatoriano foi em 2021. No caso, o Grêmio. Na época, a equipe era comandada pelo Felipão. O jogo terminou em 1 a 0, válido pela ida das oitavas de final da Libertadores daquela edição.

➡️São Paulo aposta em força máxima contra a LDU pela Libertadores; veja provável escalação

Desde então, foram quatro vitórias e três empates contra times brasileiros. A LDU, recentemente, eliminou o Botafogo no continental. Entre os brasileiros que enfrentou neste período de tempo, estão o próprio São Paulo, Flamengo, Atlético-GO e Athletico-PR.

continua após a publicidade

➡️Conmebol define árbitro de Mundial de Clubes para LDU x São Paulo na Libertadores

Em 2023, o São Paulo enfrentou a LDU pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na época, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, venceu por 1 a 0 em casa, mas foi eliminado nas penalidades.

São Paulo foi eliminado pela LDU no estádio do Morumbis (Fotos: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

Time busca vantagem fora de casa na Libertadores

O São Paulo encara a LDU em busca da vantagem fora de casa buscando resolver com tranquilidade no Morumbis na próxima semana.

O Tricolor Paulista encara a Copa Libertadores com foco máximo. Internamente, é visto como a grande prioridade na temporada. Se o time avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras na semifinal. A final da Libertadores acontecerá em Lima, no Peru.