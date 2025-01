Boca Juniors vence o Juventude em amistoso pré-temporada

Boca Juniors e Juventude entraram em campo na noite desta quarta-feira (15) em um amistoso internacional pela pré-temporada de 2025. No estádio San Nicolás de Los Arroyos, na Argentina, os donos da casa levaram a melhor e venceram o Papo por 2 a 0.

O amistoso foi uma oportunidade para os dois times retomarem o ritmo de jogo antes de iniciar a temporada de forma oficial. Tanto Boca Juniors, quanto Juventude, abrem o seu calendário de 2025 na próxima quarta-feira (22). Enquanto os argentinos terão pela frente a Copa Argentina, os gaúchos iniciarão sua trajetória no Campeonato Gaúcho.

Juventude enfrentou o Boca Juniors, na Argentina (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Como foi o jogo?

O Juventude iniciou a partida querendo mostrar seu cartão de visitas. Logo aos dois minutos, Ênio acertou uma bola no travessão e, na sequência, Erick Farias invadiu a área e ficou cara a cara com Brey, mas a bola saiu rente à trave. Entretanto, os donos da casa levaram a melhor. Aos 14 minutos, Martegani faz grande jogada e aciona Aguirre, que cruza. Kelvi tenta cortar de cabeça, mas encobre Marcão e marca contra. A partir de então, o jogo ficou mais equilibrado. Os dois times subiram ao seus respectivos campos de ataque, mas enfrentaram dificuldades nas finalizações. O primeiro tempo acabou com vitória parcial do Boca Juniors.

Juventude enfrenta o Boca Juniors em amistoso pré-temporada (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Para a segunda etapa, apenas os donos da casa alteraram o time e, em quatro minutos, ampliaram o placar com Merentiel. Os minutos seguintes foram marcados pelos mesmos erros do primeiro tempo - considerados normais para uma pré-temporada. Fabio Matias promoveu alterações na equipe do Juventude, mas o placar seguiu o mesmo. O apito final decretou a vitória dos donos da casa por 2 a 0.