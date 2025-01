Internacional x México: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

O Internacional enfrenta a seleção do México em um jogo amistoso nesta quinta-feira (16), ás 21h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O jogo será transmitido ao vivo, da Record Guaíba (somente para o estado do Rio Grande do Sul), da Sportv (canal fechado) e da CazéTV (Youtube). ➡️Clique para assistir no Sportv

O confronto, parte da preparação para a temporada de 2025, será crucial tanto para o time gaúcho aprimorar aspectos físicos e táticos quanto para o México se preparar para a Copa do Mundo de 2026, da qual será um dos anfitriões.

Sob a liderança de Roger Machado, o Internacional mantém a base que se destacou no segundo turno do Brasileirão de 2024, com a permanência de jogadores importantes, como Bernabei, Vitor Gabriel, Ronaldo e Vitinho. Por outro lado, a equipe não terá a presença do goleiro Sergio Rochet, por lesão, e de Gabriel Carvalho, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, mas também lesionado.

A seleção mexicana, comandada por Javier Aguirre, chega ao Brasil para uma série de amistosos, incluindo um jogo contra o River Plate na Argentina. O objetivo principal é avaliar novos talentos para o elenco que disputará o mundial.

Internacional e México se enfrentam nesta quinta (16) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Confira as informações do jogo entre Internacional e México

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X MÉXICO

AMISTOSO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

📺 Onde assistir: Record Guaíba (somente para o estado do Rio Grande do Sul), Sportv (canal fechado) e CazéTV (Youtube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Braian Aguirre (Pablo); Fernando, Thiago Maia, Wanderson (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

MÉXICO: Rangel; Castillo, Guzmán, Juarez e Orozco; Montiel, Romo, Pedraza e Lozano; Fulgêncio e Álvarez. Técnico: Javier Aguirre.