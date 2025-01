Grêmio vence o São José em primeiro amistoso da temporada

O Grêmio entrou em campo pela primeira vez na temporada na segunda-feira (13), em amistoso diante do São José. Com portões fechados, no CT Presidente Luiz Carvalho, o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 1. A partida também marcou a estreia de Quinteros no comando da equipe.

O jogo-treino foi dividido em três tempos de 30 minutos. Ao total, 24 jogadores foram utilizados por Quinteros. Gustavo Martins marcou um dos gols do Tricolor, enquanto o outro foi contra. Jadson fez o do Zeka.

A primeira escalação de Quinteros no comando do Grêmio contou com Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi e Villasanti; Aravena, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.

Ao longo da partida, o técnico foi realizando alterações na equipe. Na metade do segundo tempo, entraram João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedro Gabriel; Edenilson, Pepê, Monsalve, Gabriel Silva e Nathan Pescador; Arezzo e apenas Grando permaneceu. No último tempo, entraram o zagueiro Viery, o atacante André Henrique e o goleiro Thiago Beltrame.

Marchesín foi desfalque na atividade contra o São José, mas não preocupa para a estreia no Campeonato Gaúcho, em 22 de janeiro. O goleiro sentiu um desconforto muscular e realizou exames após relatar dores. Ele ficará de fora por cerca de cinco dias, conforme divulgado pela assessoria de imprensa do Tricolor.

Quinteros comandou seu primeiro amistoso no comando do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio terá outro amistoso

Após enfrentar o São José, o Grêmio terá pela frente o Avenida. Os times se enfrentarão em amistoso, na sexta-feira (17) e a tendência é que, assim como a partida contra o Zeka, aconteça de portões fechados. De acordo com o Tricolor, a prática é para preservar a privacidade para ambas as equipes.