Amistoso entre Internacional e México terá cerveja liberada

Internacional e México se enfrentarão na noite de quinta-feira (16) com uma novidade para os torcedores. Para o amistoso, excepcionalmente, estará liberada a venda de cerveja no Beira-Rio. A previsão é de casa lotada.

O amistoso marcará o reencontro do Colorado com o seu torcedor nesta temporada. Para não ter prejuízos financeiros com a partida, a direção comercializou as entradas também para os sócios e mais de 40 mil ingressos foram vendidos. A expectativa é de casa cheia.

Beira-Rio vai receber amistoso entre Internacional e México (Foto: Júlia Brasil)

Por se tratar de um amistoso e não de uma partida oficial, o Internacional poderá vender cerveja nas áreas internas do Beira-Rio. A ideia surgiu como uma medida para que os torcedores acessem o estádio mais cedo, evitando aglomerações nas ruas, ajudando a melhorar o fluxo de trânsito nas imediações.

O Internacional ainda relembra que a venda de bebidas alcóolicas será apenas para maiores de 18 anos, conforme a legislação brasileira. O Colorado enfrenta o México a partir das 21h de quinta-feira, no Beira-Rio.

Confira a nota do Internacional

No evento festivo diante da Seleção do México, nesta quinta-feira (16), às 21h, será liberada de maneira excepcional a comercialização de cerveja nas áreas internas do estádio Beira-Rio.

Com previsão de casa lotada, e com mais de 40 mil ingressos já comercializados, pretende-se fazer com que a liberação da venda de bebida faça com que os torcedores acessem o Gigante mais cedo, evitando aglomerações nas ruas, ajudando a melhorar o fluxo de trânsito nas imediações.

Apenas cerveja será comercializada nos bares internos dos estádio. É proibida a venda - e oferta - do produto a menores de 18 anos.

A bebida alcoólica será disponibilizada só neste evento, uma vez que não há uma regulamentação para atividades que não sejam oficiais. De acordo com a lei, a proibição aplica-se apenas às competições oficiais de futebol, nas áreas internas de estádios e ginásios.