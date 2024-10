Zagueiro do Inter será julgado e pode virar desfalque para o Gre-Nal

Zagueiro do Inter, Rogel se recupera de lesão muscular (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 17:59 • Porto Alegre (RS)

O Internacional pode ganhar mais um desfalque para o Gre-Nal. Isso porque, na manhã de quinta-feira (10), Agustín Rogel será julgado pelo STJD devido a expulsão que ocorreu no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no final de agosto.

Na ocasião, Rogel foi expulso ainda no primeiro tempo após uma disputa de bola aérea com o centroavante do Cruzeiro, Kaio Jorge. O zagueiro recebeu o cartão de forma direta. Ele foi denunciado por "praticar jogada violenta" e pode ser suspenso de um a seis jogos.

Agustín Rogel se recupera de lesão muscular na coxa e desfalca o Internacional há três jogos. O zagueiro trabalha com o Departamento de Saúde do Clube para retornar justamente no Gre-Nal, marcado para o dia 19 de outubro.

Presidente e vice também serão julgados

Alessandro Barcellos e José Olavo Bisol foram citados na súmula da partida e também passarão pelo julgamento do STJD. Os dois foram denunciados por "conduta contrária à disciplina", que prevê suspensão de 15 a 180 dias. O presidente também também responderá por "ofender alguém em sua honra", e pode levar uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além de suspensão de 15 a 90 dias.