Rochet projeta clássico Gre-Nal: ‘campeonato à parte’

Rochet é titular incontestável do time do Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 13:52 • Porto Alegre (RS)

Após o empate em 2 a 2 com o Corinthians, no último sábado (5), o Internacional já virou a página e foca em um dos jogos mais importantes do ano: o Gre-Nal. O Colorado enfrenta o Tricolor no dia 19 de outubro, mas os jogadores já estão com a cabeça no clássico.

O goleiro Sergio Rochet foi um dos personagens que concedeu entrevista na Neo Química Arena e já projetou o Gre-Nal. Para o arqueiro, ganhar um clássico significa muito não apenas para a equipe, mas também para a torcida.

- Jogo decisivo, como eu falo sempre, os clássicos são um campeonato à parte. Ganhar um Gre-Nal significa muito para nós, para nossos torcedores, então temos que ir para esse jogo muito bem. - disse Rochet.

Vitão marcou o gol que deu a vitória ao Internacional pelo Brasileiro (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Ganhar o último Gre-Nal do ano, representaria ao Internacional, vencer todos os clássicos da temporada. No Campeonato Gaúcho, os times se enfrentaram apenas na fase inicial, quando o Colorado venceu por 3 a 2, no Beira-Rio. No primeiro turno do Brasileirão, as equipes entraram em campo no Couto Pereira e, novamente, o Inter levou a melhor ao vencer por 1 a 0. Agora, novamente na casa Colorada, os donos da casa têm a chance de atingir o 100% de aproveitamento.

Internacional e Grêmio entram em campo após a Data Fifa, no dia 19 de outubro, um sábado, às 16h. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.