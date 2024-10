Ricardo Mathias é suspenso por briga e pode desfalcar Inter no Gre-Nal

Ricardo Mathias é opção para o ataque do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 18:40 • Porto Alegre (RS)

O Internacional pode ganhar mais um desfalque para o Gre-Nal. Trata-se do atacante Ricardo Mathias. Nesta terça-feira (8), o STJD puniu o jovem devido a uma briga generalizada que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

➡️Rochet projeta clássico Gre-Nal: ‘campeonato à parte’

O fato aconteceu no dia 31 de julho quando, após o apito final, jogadores de Internacional e Ceará se envolveram em uma briga generalizada - Ricardo Mathias foi um deles. O STJD julgou o caso e definiu que o Colorado deve pagar uma multa de R$ 10 mil ao Inter e quatro jogos de suspensão a Ricardo Mathias, ao lateral-direito Cleiton e ao zagueiro Evertow.

➡️Inter estende folga antes de iniciar preparação para Gre-Nal

Entretanto, há uma dúvida se o atacante poderá ou não jogar o Gre-Nal. Isso porque, o Campeonato Brasileiro Sub-20 já encerrou e o Inter não disputará as outras competições da categoria nesta temporada, como a Copa do Brasil e o Brasileirão de Aspirantes. O Internacional também pode entrar com um efeito suspensivo para ter Ricardo Mathias para o Gre-Nal.

O que diz o regulamento?

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 76 do Regulamento Geral de Competições da CBF, o centroavante pode ficar de fora das próximas quatro rodadas do Brasileirão. "Somente se já estiverem concluídas todas as competições da mesma categoria, a pena de suspensão deverá ser cumprida nas partidas subsequentes de competições coordenadas pela CBF independente de categoria, desde que o atleta ou membro de comissão técnica esteja inscrito para as mesmas"