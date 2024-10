Fernando tem lesão muscular e vira dúvida para Gre-Nal

Fernando é titular incontestável do time de Roger Machado (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 16:21 • Porto Alegre (RS)

Após ser submetido a exames, Fernando teve constatada lesão muscular na panturrilha direita. O volante já seria desfalque para o jogo do Internacional contra o Corinthians, no sábado (5), devido ao terceiro cartão amarelo. Entretanto, ele passa a ser dúvida para o Gre-Nal.

➡️Pensando no Gre-Nal, Inter pode poupar jogadores contra o Corinthians

No domingo (29), no triunfo diante do Vitória, Fernando deixou o campo sentindo dores. Ele recebeu atendimento médico e foi substituído por Rômulo. O volante, que já estava pendurado, aproveitou para levar o terceiro cartão.

O Internacional não divulgou boletim médico ou expectativa de retorno do volante. Entretanto, Fernando é esperado para retornar entre duas e três semanas. Com isso, o Departamento Médico Colorado fará um esforço para contar com o jogador para o Gre-Nal, marcado para o dia 19 de outubro - pouco mais de duas semanas. O Inter ainda conta com a parada da Data Fifa para trabalhar com o atleta.

➡️CBF define data do próximo clássico Gre-Nal

Antes de enfrentar o Grêmio, o Inter enfrenta o Corinthians, na noite de sábado. A bola rola a partir das 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e é o último do Colorado antes da parada da Data Fifa.