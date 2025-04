Palmeiras x Internacional: retrospecto pelo Brasileirão

Inter é dominante em casa, com 21 vitórias em 36 jogos no Beira-Rio.

O duelo entre Palmeiras e Internacional é um clássico interestadual que movimenta a elite do futebol brasileiro há décadas. Com camisas pesadas, torcidas apaixonadas e muitas conquistas no currículo, os dois clubes protagonizam um confronto equilibrado e cheio de história pelo Campeonato Brasileiro. Ao longo de 76 partidas disputadas entre as equipes na competição, os números mostram uma leve vantagem do Colorado. O Lance! te conta tudo sobre Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Retrospecto geral de Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão

Em 76 jogos entre Palmeiras e Internacional pela Série A, o clube gaúcho saiu vitorioso em 31 ocasiões (41%), contra 24 vitórias do time paulista (32%) e 21 empates (28%). O Inter também leva vantagem no número de gols marcados: 96, contra 73 do Verdão — média de 1,26 gols por jogo para os colorados e 0,96 para os alviverdes.

Desempenho por mando de campo

O mando de campo é um fator importante nesse clássico. Em casa, o Internacional é dominante: venceu 21 dos 36 jogos disputados como mandante (58%), com apenas 4 derrotas para o Palmeiras no Beira-Rio e 11 empates. Já o Palmeiras mostra força no Allianz Parque e no antigo Palestra Itália: em 40 partidas como mandante, o Verdão venceu 20 (50%), empatou 10 (25%) e foi derrotado pelo Inter também 10 vezes (25%).

continua após a publicidade

Maiores goleadas

As maiores vitórias também revelam momentos marcantes da rivalidade:

Internacional 6x0 Palmeiras – Brasileirão 1981, em Porto Alegre, é a maior goleada do confronto. Internacional 4x1 Palmeiras – Copa João Havelange 2000 e Brasileirão 2006. Palmeiras 3x1 Internacional – Brasileirão 2004, maior vitória do Verdão em casa. Internacional 0x2 Palmeiras – Brasileirão 1994, maior triunfo palmeirense como visitante.

Resultados mais frequentes

O resultado mais comum no confronto com mando do Internacional é 2x1 para o Colorado, que ocorreu 7 vezes. Já quando o jogo é em São Paulo, o placar mais repetido é 1x0 para o Palmeiras, com 10 ocorrências.

Curiosidades e estatísticas de Palmeiras x Internacional

O Internacional marcou gols em 70% dos jogos e sofreu em 71%. O Palmeiras marcou gols em 71% dos confrontos e sofreu em 70%. A maior série invicta do Inter contra o Palmeiras é de 9 jogos, enquanto o Verdão chegou a ficar até 7 partidas sem vencer o Colorado. O Verdão também teve uma sequência de 5 derrotas consecutivas contra o Inter. O Inter alcançou uma série de 5 vitórias consecutivas sobre o Palmeiras ao longo dos anos.

Apesar do equilíbrio histórico, os momentos vividos por cada clube interferem diretamente nos resultados. Nos últimos anos, ambos vêm se revezando em campanhas competitivas, com destaque para o Palmeiras de Abel Ferreira, que conquistou títulos nacionais e internacionais, e o Inter de Eduardo Coudet e Mano Menezes, que também vem brigando pelas primeiras posições na tabela.

continua após a publicidade

O confronto entre Palmeiras e Internacional é uma rivalidade marcada por tradição, equilíbrio e momentos históricos. Ainda que o Internacional tenha números ligeiramente superiores no retrospecto, o Palmeiras demonstra força em casa e capacidade de decisão em jogos importantes. Sempre que se enfrentam, os dois clubes proporcionam aos torcedores um espetáculo à altura de suas grandes histórias no futebol brasileiro.