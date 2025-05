Valencia se lesiona e preocupa o Internacional para sequência

Uma das esperanças do ataque do Internacional, Enner Valencia se tornou mais uma baixa na equipe comandada por Roger Machado. Nesta quinta-feira (9), pela Libertadores, o equatoriano deixou o gramado na derrota para o Atlético Nacional ainda no primeiro tempo após reclamar de problema muscular.

Valencia alegou impossibilidade de seguir na partida aos 37 minutos da primeira etapa, quando o placar ainda estava empatado sem gols. Lucca entrou em seu lugar e ficou até o fim do duelo, vencido pelos colombianos por 3 a 1.

A lesão de Valencia, que será detalhada no retorno do elenco ao Rio Grande do Sul em exames de imagem, aumenta a dor de cabeça do departamento médico com desfalques no ataque: Rafael Borré, Vitinho e Carbonero também estão fora.

Para o próximo compromisso do Colorado, no domingo (11), contra o Botafogo, pelo Brasileirão, no Nilton Santos, Roger Machado deve ter à disposição Lucca, de 22 anos, e Ricardo Mathias, de apenas 18.

Com o resultado, o Inter fica na terceira colocação do Grupo F da Libertadores, com 5 pontos somados, enquanto o Atlético Nacional assumiu a segunda, com seis. A chave após quatro rodadas tem o Bahia na liderança, com sete, e o Nacional, do Uruguai, em último, somando quatro.

Valencia em jejum

Aos 35 anos e no Colorado desde 2023, Valencia tem uma temporada interessante até então, com sete gols em 21 jogos. O recorte recente, no entanto, não joga a favor do atacante equatoriano com duas Copas do Mundo no currículo (2014 e 2022).

O último gol marcado por Enner foi no dia 6 de abril, na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. Desde então foram nove jogos em branco no ataque do Internacional.