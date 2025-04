Internacional: os retornos de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho

O Internacional mal teve tempo de saborear a goleada de 3 a 0 sobre o Cruzeiro pela segunda rodada no Brasileirão. Entre o encerramento da partida, por volta das 21h (de Brasília) de domingo (6), e a reapresentação, às 11h desta segunda-feira (7), foram apenas 14 horas de descanso. A semana começou, porém, com os retornos de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Os meias voltam de lesões e reiniciaram os trabalhos com o grupo.

A dupla, no entanto, não deve estar à disposição para as próximas duas partidas alvirrubras – Atlético Nacional-COL, quinta (10), às 19h, no Beira-Rio, pela Libertadores, e Fortaleza, domingo (13), às 20h, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Ambos estão clinicamente recuperados, mas precisam retomar o trabalho com bola, mas ainda com controle de carga.

Vale lembrar que nenhuma dos dois atuou pelo Colorado este ano. Nas atividades desta segunda, os titulares da vitória sobre a Raposa e o volante Ronaldo, que atuou por 45 minutos, realizaram um trabalho regenerativo no vestiário. Já os demais, incluindo Tabata e Carvalho, participaram de exercícios com bola.

Preparação da semana

Os dois meias participarão dos treinos da semana e é possível que fiquem à disposição para o confronto contra o Fortaleza, no final de semana. Antes, porém, o Colorado tem o enfrentamento pela segunda rodada do Grupo F do torneio continental, na quinta, em Porto Alegre. Até lá, haverá duas sessões de treinamento, nestas terça (8) e quarta (9), ambas às 10h, no CT Parque Gigante.

Depois da partida contra os colombianos, o elenco volta a se apresentar na sexta (11), às 10h. O grupo volta ao CT no sábado (12), no mesmo horário. Depois, a delegação viaja em voo fretado para o Ceará, onde joga no domingo à noite.

