Internacional: Romero se credenciou para a maratona colorada

O Internacional teve outra boa notícia na goleada de 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pela segunda rodada do Brasileirão, na noite de domingo (6), no Beira-Rio. É que a estreia de Óscar Romero foi um bom cartão de apresentação. Tanto que o paraguaio se credenciou para a maratona colorada, que inclui o nacional, a Copa do Brasil e a Libertadores de América. Ainda é uma amostragem pequena, mas o camisa 11 saiu do jogo com uma assistência além de boa atuação.

Mesmo tendo dito ao técnico Roger Machado que gosta de atuar como 8, Romero entrou no lugar de Alan Patrick, e não fez feio. Teve bons passes, pifou os colegas algumas vezes, uma delas, num lançamento preciso, Rafael Borré fechou o placar. Na jogada, ele viu espaço nas costas da defesa celeste.

Na zona mista, o meia confidenciou que o lance foi combinado com o colombiano:

– Antes de entrarmos na partida, conversávamos [ele e Borré], que estávamos vendo algumas jogadas que podíamos fazer dentro do campo. Por sorte, saiu perfeitamente essa jogada que vínhamos planejando. Fico feliz pela estreia, por ele, que chegou ao gol, e pela noite que a equipe teve – disse, garantindo ainda estar 100% para jogar os 90 minutos.

Ao ser questionado da possibilidade de escalar Alan Patrick e Romero juntos, o técnico Roger Machado comentou as possibilidades de usar o paraguaio:

– O Óscar me disse que tem preferência de jogar como 8, onde jogam o Bruno Henrique, o Thiago Maia e o Diego Rosa. Dependendo do que precisarmos, pode ser que surja a oportunidade deles atuarem juntos. Certamente em um time com os dois jogadores com essas características eu vou cuidar muito bem da bola.

