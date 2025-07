Em manhã de Alan Patrick, Internacional vence Ceará

Alan Patrick deve ter acordado inspirado neste domingo (20). Todos os principais lances da vitória de 1 a 0 do Internacional sobre o Ceará – gol dele, aliás – passaram pelos seus pés. O camisa 10 fez valer o número às costas e colocou o Alvirrubro para jogar, pelo menos no primeiro tempo. Foram 82% dos passes certos, quatro passes decisivos, cinco cruzamentos certos e duas finalizações, uma delas nas redes. O Colorado dominou a partida disputada no Beira-Rio em meio à neblina. O jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou segunda vitória alvirrubra consecutiva na volta da competição.

Com o gol, Alan Patrick aumentou sua presença na tabela de artilheiros da equipe gaúcha. O meia soma 13 gols no ano – três deles no torneio nacional –, seis à frente do segundo colocado, o equatoriano Enner Valencia.

Como foi Internacional x Ceará pelo Brasileirão

Apesar do frio de 11ºC e da neblina, o jogo começou quente. E com Alan Patrick dando a tônica do que seria a etapa inicial. Enquanto esteve com condições, todas as ações de ataque coloradas passaram por ele. Logo aos 17 segundos, o camisa 10 serviu Wesley que chutou para defesa de Bruno Ferreira. Aos 7, Carbonero passou para Patrick encostar para Aguirre livre. O lateral soltou um foguete! A bola, porém, bateu no travessão.

Aos 15, o Inter avançava de novo. Em contra-ataque, Patrick lançou Borré que bateu cruzado. O 94 do Ceará fez nova defesa. E foi ele, o 10 alvirrubro que abriu o placar, aos 22. O Colorado ganhou bola no meio e ela foi lançada para Borré na direita. O 19 dominou, driblou um zagueiro e encostou para Alan Patrick, livre na risca da pequena área, colocar para as redes. Gol do Inter! 1 a 0.

Aos 41, o 10 mostrou porque é capitão do time. Em lance no meio-campo, Carbonero meteu a mão na cara de Fabiano Souza e levou uma bronca do companheiro. Isso porque o 7 estava com a bola dominada e tinha companheiros para

O Vozão chegou com perigo em algumas oportunidades. Aos 3, numa falha de Bruno Henrique e Aguirre, a redonda sobrou para Lucas Lima bater. Rochet mandou para escanteio. Estava dado o cartão de visita o jogo. Aos 13, após levantamento na área, numa indecisão da zaga alvirrubra, Galeano deu de calcanhar e acertou a trave direita do 1 colorado. Aos 43, o árbitro marcou falta para o Ceará.

O segundo tempo voltou como o primeiro. Antes do primeiro minuto, Wesley foi lançado no fundo e levantou na área. A bola caiu com ele, Alan Patrick que, de cavadinha, passou para Borré. Na cara do gol, Borré tirou do goleiro, mas também da goleira. Ela passou triscando a trave direita. Aos 10, dessa vez de falta, Patrick cobrou falta com perfeição. Mas Bruno Pereira foi melhor e mandou para escanteio.

A partir de então, o jogo amornou. Mesmo com o Vozão tentando buscar o empate, as ações de ataque cearense paravam na defesa colorada. E os avanços alvirrubros já não tinham o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Até mesmo Alan Patrick, que quase não conseguia trotar mais por tudo que fez na etapa inicial, não tocava tanto na bola. Mas quando tocava, levava pavor aos marcadores adversários e fazia a alegria da torcida que levantava nas arquibancadas.

O Ceará ainda chegou três vezes com perigo. Numa, Bernabei deu um carrinho salvador nos pés de Pedro Henrique. Na outra, cruzamento pela esquerda parou nas mãos de Rochet. E aos 39, Rafael Ramos, com liberdade, levantou na área. Pedro Raul subiu sozinho, mas cabeceou fraco. A bola ainda bateu no travessão. Aos 42, o 10 colorado arranjou um lançamento perfeito para Valencia. O equatoriano avançou, mas perdeu a bola para Marllon. Irritada com o 13, a torcida vaiou com força.

Alan Patrick mandou no jogo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que vem por aí

O Inter volta a campo na quarta-feira (23), contra o Santos. A partida da 16ª rodada acontece às 21h30min, na Vila Belmiro. No próximo domingo (27), joga de novo no Beira-Rio, recebendo o Vasco. E, no dia 30, tem a partida de ida pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, também em casa.

23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CEARÁ

15ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 20/7/2025, 11h (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Alan Patrick (22’/1º)

🟨 Cartões amarelos: Carbonero (I); Matheus Bahia, Marllon (C)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 846.264

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 30.054

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado), Rafael Borré (Valencia) e Carbonero (Bruno Tabata).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Matheus Araújo (Aylon), Galeano, Lucas Lima (Lourenço) e Pedro Henrique (Bruno Tubarão); Pedro Raul.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Anne Kesy Gomes (AM)

4️⃣ Quarto árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

🖥️ VAR: Clóvis Amaral da Silva (PE)