Internacional empaca na forma de pagamento para ter atacante

A contratação do atacante Derik Lacerda pelo Internacional empacou por conta da forma de pagamento. Enquanto o Colorado pretende parcelar a compra dos direitos federativos do atleta, o Cuiabá quer os valores à vista. Ao mesmo tempo, interessado no jogador o Vitória passou a monitorar o negócio, como noticiou o jornalista André Hernán, e confirmou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Enquanto isso, outro atacante está na mira do Alvirrubro. Trata-se de Alerrandro, como reportagem detalha aqui.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Internacional empaca na forma de pagamento

Conforme contou o Lance! na semana passada, Inter e Dourado iniciaram conversações. O atacante atuou 2025 pelo Sport, por empréstimo. Conforme apurou a reportagem, o Cuiabá só aceita vende-lo em definitivo e quer pagamento à vista. Do seu lado, a direção colorada quer parcelar a compra em 18 vezes. Recentemente, o clube do Centro-Oeste recusou uma proposta do Göztepe, da Turquia, por cerca 1,5 milhão de euros, ou R$ 9,3 milhões pelo câmbio atual.

A contratação de Derik serviria para reforçar o ataque. Cm as saídas de Enner Valencia e Ricardo Mathias, o Alvirrubro tem apenas quatro profissionais para o setor: Carboneto, Gustavo Prado, Rafael Borré e Vitinho. Além deles, os garotos da base Diego Coser, João Victor, João Bezerra e Raykkonen podem ser utilizados.

continua após a publicidade

Começa o Brasileirão

O Inter começa nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogo, no estádio Beira-Rio, será contra o Athletico-PR. No sábado (31), volta ao Gauchão, quando enfrenta o Caxias pela última rodada da fase de grupos do Estadual. A partida será no Centenário, às 16h30min.