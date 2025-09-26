menu hamburguer
Internacional

Sub-20 do Internacional inicia disputa da Copinha

Equipe tem Mário Jorge, que chegou em agosto, como treinador

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 26/09/2025
20:12
Novo técnico do sub-20 do Internacional Mário Jorge
imagem cameraMário Jorge está no Celeiro de Ases desde final de agosto (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Participando de duas competições neste segundo semestre, a equipe sub-20 do Internacional inicia neste domingo (28) a disputa da Copa FGF, a Copinha. A equipe terá no comando o técnico Mário Jorge, que foi apresentado ao grupo em agosto. Essa será a segunda partida do treinador à frente do time. Na quarta-feira (24), os guris da base venceram o Coritiba por 2 a 0, na estreia da Copa Sul da categoria.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Este ano, a taça da Copinha ganhou nome de Ruy Carlos Ostermann, cronista esportivo gaúcho falecido em junho.

Treinador assumiu em agosto

O treinador Mário Jorge assumiu o comando técnico da equipe Sub-20 colorada no dia 25 de agosto. Um mês depois, neste domingo, inicia a jornada da base colorada na disputa da Copa FGF, diante do Pelotas, na Boca do Lobo. Na quarta (24), Mário fez sua estreia no comando técnico, vencendo o Coritiba Sub-20 por 2 a 0 na estreia da Copa Sul.

O treinador chegou ao Celeiro de Ases para finalizar a temporada de competições em 2025 e iniciar a preparação para a Copa São Paulo, no início do próximo ano.

– É uma honra assumir um clube gigante como o Internacional. Todo início de trabalho é repleto de desafios, mas é isso que nos motiva. O torcedor pode ter certeza que nossa equipe entregará sempre melhor e focado na formação dos atletas que futuramente brilharão com o profissional no Beira-Rio e renderão frutos ao clube – comentou Mário o comandante do sub-20, complementando:

– Disputar a Copinha será muito importante para o processo de formação de nossos atletas, pois vão encarar uma competição profissional, com atletas experientes, cascudos, de muita força física. Isso vai gerar novos obstáculos e oportunidades de desenvolvimento dos nossos atletas.

Mário Jorge, novo técnico do sub-20 do Internacional
Novo técnico do sub-20 do Internacional Mário Jorge (Foto: Leandro Monks/SC Internacional)

