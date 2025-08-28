‘Um convite do Internacional é uma convocação’, diz novo técnico do sub-20

Com títulos expressivos na carreira, o técnico Mário Jorge desembarcou no Celeiro de Ases praticamente direto da Arábia Saudita, onde dirigia a seleção sub-17, mesmo após colocar o time na inédita final da Copa da Ásia e de volta na Copa do Mundo da categoria, o novo comandante do sub-20 do Internacional disse que um convite feito pelo Colorado é uma convocação. E já está trabalhado no CT.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Lance! conversou com Mário Jorge por telefone, logo depois dele trabalhar com seus novos comandados, na Morada dos Quero-Queros.

Uma carreira de títulos

Assim que foi desligado pela federação saudita, Mário Jorge anunciou, via redes sociais, que estava no mercado. Rapidamente, um amigo que trabalha no Alvirrubro entrou em contato, perguntando sobre a possibilidade trabalhar no Celeiro de Ases. A conversa só não foi adiante porque o treinador não sabia quando poderia sair de Riad.

– Cheguei ao Rio numa sexta e já voltamos a falar. No domingo, tivemos uma reunião e passamos a semana conversando sobre o trabalho que poderia ser feito. Na segunda seguinte estava em Alvorada. Um convite o Internacional é uma convocação – resume.

continua após a publicidade

Com títulos expressivos na sua passagem pelas categorias de base do Flamengo, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, Jorge teve uma carreira curta como jogador. Foi atleta do mirim aos juniores no Madureira. Abandonou a bola aos 27 anos para ser treinador.

– Na verdade, já trabalhava como treinador desde os 18 anos. Teve uma época em que eu treinava de manhã no campo, no Madureira, ia para a faculdade [de Educação Física] de tarde e, de noite, dava treino no futsal – recorda.

continua após a publicidade

Os êxitos com o Rubro-Negro o levaram à Arábia. Sua esposa estava grávida de dois meses quando ele embarcou para a aventura – hoje, o filho Mario Henrique tem seis meses:

– Meu sonho era disputar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Meu contrato ia até metade de 2026 [o próximo Mundial é agora, em novembro].

Chegada ao Celeiro de Ases

Mário Jorge foi apresentado na segunda (25), no Celeiro de Ases. Na conversa com o Lance!, contou o que encontrou e explicou o motivo de ter aceitado vir trabalhar no Rio Grande do Sul:

– A estrutura que encontrei é bem satisfatória. Viemos para trazer ideias para processos e rotinas de trabalho e unir com o que já existe no clube. O Inter sempre foi um time de base forte, formador. Quero poder ajudar a retomar essa história.