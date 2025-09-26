Internacional relaciona seis guris da base para este sábado

O primeiro Internacional da era Ramón Díaz terá seis guris da base entre os relacionados para o jogo deste sábado (25). Isso porque, para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado terá a ausência de oito profissionais entres suspensos, lesionados e convocados para a Seleção Brasileira Sub-20.

A partida do estádio Alfredo Jaconi é a primeira das 15 decisões que Alvirrubro tem até o final do ano. O time está em 14º, com 27 pontos, apenas cinco à frente do Vitória, primeira equipa na zona de rebaixamento.

Suspensões, lesões e convocação

Entre suspensões, lesões e convocação, oito jogadores ficaram de fora da delegação que viajou para a Serra Gaúcha. Entre os suspensos estão o lateral-direito Aguirre e zagueiro Juninho pelo terceiro amarelo, e o lateral-esquerdo Bernabei, expulso. Todos levaram os cartões no Gre-Nal 448.

Entre os lesionados estão o goleiro Rochet e os volantes Alan Rodríguez, Richard e Thiago Maia (veja a situação de cada mais um abaixo). Além deles, o atacante Gustavo Prado está com a Seleção Brasileira Sub-20, para o Mundial da categoria.

Quem são os guris da base

Dessa forma, Ramón e Emiliano Díaz convocaram seis guris do Celeiro de Ases que têm treinado com o grupo principal. Quatro deles já foram relacionados em outras partidas na era Roger Machado, como Allex – fala-se Alêx, com “E” fechado –, Pablo, Pedro Kauã e Yago Noal.

Outros dois são novidades. São o lateral-direito Yan Henrique e do meia Bernardo Jacob, ambos de 19 anos. Os dois foram relacionados pela primeira vez para viajar com o profissional.

Situação dos lesionados

Junto com os relacionados, o Inter divulgou o boletim médico dos novos hóspedes do Departamento Médico. O camisa 1 retornou ao DM por conta de um trauma no pé esquerdo sofrido nesta semana. Thiago Maia segue com lombalgia e Richard apresentou um desconforto do lado esquerdo do quadril. Os três desfalcam o Inter contra o Ju e devem ser reavaliados no começo da semana que vem.

Já Rodríguez sofreu lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, de grau II, agravada por sua participação no clássico de domingo passado (21). O uruguaio fica fora da equipe por cerca de 30 dias para tratamento.