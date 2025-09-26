Boa notícia: lateral-direito volta ao grupo do Internacional
Afastado desde janeiro, por lesão, Bruno Gomes têm trabalhado com os colegas
Além da presença da família Díaz, o pai Ramón e o filho Emiliano, os treinos dos últimos dias trouxeram uma boa novidade para o Internacional. Afastado desde 22 de janeiro, quando deixou o jogo contra o Guarany, em Bagé, por lesão, o lateral-direito Bruno Gomes voltou a trabalhar com o grupo no CT Parque Gigante. O jogador tem aparecido cada vez mais em atividades com os companheiros.
As ausências para o primeiro Internacional de Ramón Díaz
O último boletim médico citando o nome do camisa 15 data de 31 de agosto. Na época, o texto divulgado pela assessoria de imprensa alvirrubra dizia que o atleta seguia em retreinamento.
A lesão na abertura do Gauchão
Bruno Gomes chegou a fazer a pré-temporada e estreou no Campeonato Gaúcho, no dia 22 de janeiro, contra o Guarany, em Bagé. Ele ficou, porém, apenas cinco minutos em campo, saindo com uma lesão no joelho direito. O lateral teve o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior. Após algumas semanas, passou por cirurgia.
A previsão de retorno era de nove a dez meses. No começo de agosto, o Lance! apurou que, com os trabalhos feitos pelo Departamento Médico, no entanto, surgiu expectativa de que ele volte a trabalhar com bola entre setembro e outubro. O que começou a se confirmar nos últimos dias.
Volta à posição de volante?
Em 29 de agosto, o Lance! noticiou que Bruno Gomes seguia evoluindo na recuperação da lesão. O lateral havia iniciado o segundo estágio do tratamento, chamada de transição física, e realiza atividades com chuteiras no gramado, mas ainda com algumas limitações. Agora, nos últimos dias, foi fotografado em atividades com bola, junto aos colegas.
Nos últimos dias da era Roger Machado havia surgido a informação de que, recuperado, Bruno Gomes poderia ser readaptado à sua posição original, de primeiro volante, dada a escassez de peças de qualidade para a posição. Resta saber ser Don Ramón e seu filho Emiliano terão a mesma ideia ou o recolocarão na lateral direita.
