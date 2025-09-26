menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Inter e Grêmio chegam ao clássico precisando vencer para se recuperar

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 26/09/2025
18:30
Onde assistir Juventude x Internacional
imagem cameraJuventude x Inter se enfrentam buscando a recuperação (Arte: Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

O Internacional, 14º colocado, e Juventude, 18º, se enfrentam neste sábado (27) precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 25ª rodada, às 18h30min (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV fechada).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo

Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
25ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 27 de setembro, 18h30min (de Brasília)
Local
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

Como chegam Juventude e Internacional

Na zona de rebaixamento com 21 pontos, ocupando a 18° posição, o time de Caxias do Sul melhorou após a chegada de Thiago Carpini, mas ainda encontra dificuldades para obter bons resultados. Neste momento, o time está a quatro pontos do primeiro clube fora do Z4, o Atlético-MG. Uma vitória pode ser fundamental para o Juventude reagir na competição.

O Internacional inicia nova era neste sábado. Com a demissão de Roger Machado após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal 448, o Colorado tem a estreia do argentino Ramón Díaz no comando da equipe. O argentino estará à beira do gramado contra o Ju e terá a missão de afastar o Alvirrubro das proximidades da zona de rebaixamento. Neste momento, o clube é o 14° lugar com 27 pontos.

Tudo sobre o jogo Juventude x Internacional, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X INTERNACIONAL

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 18h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Bernardo e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Batalla (Igor Formiga), Nenê (Gilberto) e Taliari. (Técnico: Thiago Carpini).

INTERNACIONAL: Rochet (Anthoni); Alan Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio (Richard), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero (Técnico: Ramón Díaz).

Ramón e Emiliano Díaz no primeiro treino no Internacional
Emiliano e Ramón Díaz no primeiro treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)


