Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Inter e Grêmio chegam ao clássico precisando vencer para se recuperar
O Internacional, 14º colocado, e Juventude, 18º, se enfrentam neste sábado (27) precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 25ª rodada, às 18h30min (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV fechada).
Ficha do jogo
Como chegam Juventude e Internacional
Na zona de rebaixamento com 21 pontos, ocupando a 18° posição, o time de Caxias do Sul melhorou após a chegada de Thiago Carpini, mas ainda encontra dificuldades para obter bons resultados. Neste momento, o time está a quatro pontos do primeiro clube fora do Z4, o Atlético-MG. Uma vitória pode ser fundamental para o Juventude reagir na competição.
O Internacional inicia nova era neste sábado. Com a demissão de Roger Machado após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal 448, o Colorado tem a estreia do argentino Ramón Díaz no comando da equipe. O argentino estará à beira do gramado contra o Ju e terá a missão de afastar o Alvirrubro das proximidades da zona de rebaixamento. Neste momento, o clube é o 14° lugar com 27 pontos.
Tudo sobre o jogo Juventude x Internacional, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X INTERNACIONAL
25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 18h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Bernardo e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Batalla (Igor Formiga), Nenê (Gilberto) e Taliari. (Técnico: Thiago Carpini).
INTERNACIONAL: Rochet (Anthoni); Alan Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio (Richard), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero (Técnico: Ramón Díaz).
