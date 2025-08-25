Direção interfere em discussão no vestiário do Internacional
Jogadores teriam batido boca por conta dos resultados recentes do Colorado
- Matéria
- Mais Notícias
As quatro derrotas seguidas – três para o Flamengo e uma para o Cruzeiro – esquentaram o clima no vestiário colorado. Tanto que, após o jogo em Belo Horizonte, no sábado (23), dirigentes tiveram que interferir em uma discussão entre jogadores no vestiário do Internacional. Depois de fato relatado pela rádio Gaúcho, o Lance! apurou que o bate boca teria ocorrido por conta das más atuações recentes.
Relacionadas
- Internacional
Análise: bronca em reunião não surtiu efeito no Internacional
Internacional24/08/2025
- Internacional
‘A responsabilidade é 100% do treinador’, diz técnico do Internacional
Internacional23/08/2025
- Internacional
Em reunião, direção do Internacional banca técnico e cobra jogadores
Internacional23/08/2025
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Entres os resultados adversos, dois deles levaram à eliminação do Colorado das oitavas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time está a cinco pontos da zona de rebaixamento.
Movimentação durante a coletiva
Enquanto o técnico Roger Machado concedia sua coletiva, após o 2 a 1 para a Raposa, o repórter da rádio Gaúcha Rodrigo Oliveira descreveu uma movimentação estranha. Como normalmente acontece, a entrevista estava sendo acompanhada pelo presidente Alessandro Barcellos, pelo vice de futebol, José Olavo Bisol, pelo diretor-executivo, André Mazzuco, e pelo diretor esportivo, Andrés D'Alessandro.
Isso até que o ex-camisa 10 alvirrubro saiu da sala da imprensa. Em seguida, o argentino retornou e, de costas para os jornalistas, trocou algumas palavras com Barcellos, e os dois deixaram o ambiente, o que não é comum. Normalmente, durante as entrevistas, toda a cúpula colorada fica até a última resposte do treinador.
Apuração do Lance!
Passado o relato de Oliveira, o Lance! apurou com mais de uma fonte que alguns jogadores teriam começado a se cobrar de forma mais acalorada sobre lances do jogo. Também foram citadas as três derrotas consecutivas para o Flamengo – duas pelo torneio continental e uma pelo Brasileirão. Situações deste tipo não são incomuns no futebol após derrotas. O incomum estava na urgência dos dirigentes deixarem a coletiva e voltarem para o vestiário.
Segundo os relatos recebidos, não houve nenhum princípio de vias de fato entre os atletas, e as cobranças fortes entre os atletas foram relacionadas exclusivamente a questões de jogo. Apesar da necessidade de interferência dos cartolas, algumas pessoas ouvidas consideraram o episódio até positivo, pela presença do fator indignação no grupo em meio ao mau momento.
Reapresentação na terça
Após o jogo da noite de sábado, o Inter permaneceu em Belo Horizonte e só retornou para Porto Alegre na manhã de domingo (24). Após retornar ao CT Parque Gigante, o grupo recebeu folga e só se reapresenta na terça-feira (26).
O Colorado volta a jogar apenas no domingo (31), quando recebe o Fortaleza. Com o resultado de Minas Gerais, o Alvirrubro ficou a cinco pontos da zona de rebaixamento.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias