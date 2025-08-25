menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Direção interfere em discussão no vestiário do Internacional

Jogadores teriam batido boca por conta dos resultados recentes do Colorado

Time de do Internacional
imagem cameraTime de do Internacional antes do jogo com o Cruzeiro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/08/2025
13:00
As quatro derrotas seguidas – três para o Flamengo e uma para o Cruzeiro – esquentaram o clima no vestiário colorado. Tanto que, após o jogo em Belo Horizonte, no sábado (23), dirigentes tiveram que interferir em uma discussão entre jogadores no vestiário do Internacional. Depois de fato relatado pela rádio Gaúcho, o Lance! apurou que o bate boca teria ocorrido por conta das más atuações recentes.

Entres os resultados adversos, dois deles levaram à eliminação do Colorado das oitavas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

Movimentação durante a coletiva

Enquanto o técnico Roger Machado concedia sua coletiva, após o 2 a 1 para a Raposa, o repórter da rádio Gaúcha Rodrigo Oliveira descreveu uma movimentação estranha. Como normalmente acontece, a entrevista estava sendo acompanhada pelo presidente Alessandro Barcellos, pelo vice de futebol, José Olavo Bisol, pelo diretor-executivo, André Mazzuco, e pelo diretor esportivo, Andrés D'Alessandro.

Isso até que o ex-camisa 10 alvirrubro saiu da sala da imprensa. Em seguida, o argentino retornou e, de costas para os jornalistas, trocou algumas palavras com Barcellos, e os dois deixaram o ambiente, o que não é comum. Normalmente, durante as entrevistas, toda a cúpula colorada fica até a última resposte do treinador.

Apuração do Lance!

Passado o relato de Oliveira, o Lance! apurou com mais de uma fonte que alguns jogadores teriam começado a se cobrar de forma mais acalorada sobre lances do jogo. Também foram citadas as três derrotas consecutivas para o Flamengo – duas pelo torneio continental e uma pelo Brasileirão. Situações deste tipo não são incomuns no futebol após derrotas. O incomum estava na urgência dos dirigentes deixarem a coletiva e voltarem para o vestiário.

Segundo os relatos recebidos, não houve nenhum princípio de vias de fato entre os atletas, e as cobranças fortes entre os atletas foram relacionadas exclusivamente a questões de jogo. Apesar da necessidade de interferência dos cartolas, algumas pessoas ouvidas consideraram o episódio até positivo, pela presença do fator indignação no grupo em meio ao mau momento.

Reapresentação na terça

Após o jogo da noite de sábado, o Inter permaneceu em Belo Horizonte e só retornou para Porto Alegre na manhã de domingo (24). Após retornar ao CT Parque Gigante, o grupo recebeu folga e só se reapresenta na terça-feira (26).

O Colorado volta a jogar apenas no domingo (31), quando recebe o Fortaleza. Com o resultado de Minas Gerais, o Alvirrubro ficou a cinco pontos da zona de rebaixamento.

D'Alessandro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
D'Alessandro é diretor esportivo do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

