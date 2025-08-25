Sub-20 do Internacional anuncia nova comissão técnica

Quatorze dias após o desligamento de quatro profissionais do Celeiro de Ases, o Internacional anunciou a contratação da nova comissão técnica da equipe sub-20. O treinador é Mário Jorge, que teve trabalho de destaque nas categorias de base do Flamengo. Com títulos expressivos, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com o Rubro-Negro, Jorge está trocando o comando da seleção sub-17 da Arábia Saudita pelo projeto colorado.

Chegam com ele o auxiliar técnico Breno Caetano Borges e o preparador físico Marlon Syndra. A apresentação oficial aconteceu na manhã esta segunda-feira (25), no CT do Celeiro de Ases, em Alvorada.

Início no futsal e auge no Flamengo

Mário Jorge, de 47 anos, iniciou sua carreira em 1997, no futsal, e em 2010 migrou para o futebol de campo, no Sendas/Audax Rio. Em 2015, assumiu a base do Vasco da Gama e, no ano seguinte, chegou ao Flamengo, clube no qual permaneceu por mais de sete temporadas. Na Gávea, comandou equipes do sub-13 ao sub-20.

Em sua experiência mais recente, dirigiu a seleção saudita sub-17, conduzindo a equipe à final da Copa da Ásia pela primeira vez na história. Assim como ele, Borges, 39 anos, e Syndra, 33, também atuaram no Ninho do Urubu e na Arábia Saudita.

Reapresentação e início das atividades

Os atletas da equipe Sub-20 se reapresentaram no dia 11 de agosto. Desde então, as atividades têm sido conduzidas por Mauricio Mandracio e Vinícius Conceição, que seguem como auxiliares do clube.

A próxima competição da equipe Sub-20 será a Copa FGF, prevista para iniciar em 17 de setembro. Assim como em 2024, o Internacional disputará a competição profissional com o elenco sub-20.