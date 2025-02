Roger Machado acha justa reclamações sobre gramados sintéticos

O técnico do Internacional foi provocado a falar sobre a manifestação dos jogadores contra os gramados sintéticos, feitas no meio da semana. Após a vitória de 2 a 0 sobre o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, às 16h30min (de Brasília) do sábado (22), em um campo completamente irregular, Roger Machado considerou a posição dos atletas importante.

– Os atletas fazem bem em se manifestar. Os campos que têm são de muito bom nível, mas se temos esses campos, teremos que treinar em campos sintéticos. Pensando na saúde atlética, eles estão fazendo um questionamento justo. Ninguém nunca perguntou para eles sobre isso quando instalaram os gramados sintéticos.

Mesmo com o comentário sobre a grama sintética, Roger Machado não falou sobre a situação encontrada no estádio Centenário. Vídeo divulgado no X (antigo Twitter) antes da partida contra o Caxias divulgou as péssimas condições do campo grená.

A postagem do jornalista Leandro Behs mostra um gramado irregular, com alguns pontos sem grama e outros com blocos de diferentes tipos de relva. A gravação foi feita por volta das 13h30min, das cabines de imprensa do estádio.

Internacional seguirá com quarteto à frente

Para a partida de volta contra o Caxias, o comandante colorado continuará tendo os desfalques de Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré – além dos jogadores que nem estrearam no ano. Assim, o quarteto que atuou contra o Grená, Vitinho, Wanderson, Carbonero e Valencia, continuará indo a campo.

Vitinho seguirá no time titular na partida de volta da semifinal do Gauchão. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O entrosamento eles já tinham. Eu tinha certeza que eles iam conseguir repetir o que fizeram em Pelotas. As orientações que dei foram principalmente ao Carbonero, mas como tinha pouco espaço, não conseguiu entrar pelo meio.

Com o resultado na Serra, o Internacional pode empatar ou perder por 1 a 0 no jogo de volta, marcado para o sábado de Carnaval (1º/3), às 21h30min. Como o regulamento não prevê gol qualificado, se o time grená vencer por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis.