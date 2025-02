Internacional: Roger Machado pediu cautela para o jogo de volta

O técnico Roger Machado pediu cautela após a vitória de 2 a 0 do Internacional sobre o Caxias, na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Apesar do resultado e da vantagem que lera para o jogo do Beira-Rio, no próximo sábado (1/3), o treinador falou que o Caxias precisa de respeito.

– Tem o outro jogo obviamente. Mas foi um resultado importante que foi conquistado. Não podemos desmerecer o adversário.

Também analisou o jogo deste sábado (22):

– A partida teve dois tempos distintos. Com poucas chances pelo lado e calor muito grande. Mas depois do intervalo conseguimos o corredor pelas laterais e as oportunidades de gols acabaram acontecendo. Tivemos uma estrutura tática com jogadores diferentes pelas lesões que aconteceram. Mas conseguimos o resultado.

Quarteto da frente seguirá como titular

O comandante colorado lembrou que o quarteto da frente – Vitinho, Wanderson, Carbonero e Valencia – já havia atuado junto no Estadual, na vitória de 3 a 0 sobre o Brasil-PE, na quinta rodada.

– O entrosamento eles já tinham. Eu tinha certeza que eles iam conseguir repetir o que fizeram em Pelotas. As orientações que dei foram principalmente ao Carbonero, mas como tinha pouco espaço, não conseguiu entrar pelo meio.

Ele lembrou ainda que, com quatro homens mais ofensivos na frente, precisava de ajuda na defesa:

– Frisei para eles que precisava do comprometimento de todos para ajudar lá atrás.

Para a volta contra o Caxias e as finais, se conseguir confirmar a classificação, Roger Machado adiantou que não irá preparar o time esperando pelos jogadores que estão fora.

– Sei que o Alan vem em uma boa evolução. As lesões musculares demoram um pouco mais. Penso ir com o time que jogou hoje. Mas vou preparar o time com o quarteto final que tivemos hoje. O Carbonero consegue fazer bem (a substituição de Alan Patrick). Ele tem virtude do drible e do passe, que coloca os colegas na cara do gol.

Carbonero agradou o comandante colorado. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Com o resultado, o Internacional pode empatar ou perder por 1 a 0 no jogo de volta, marcado para o sábado de Carnaval (1º/3), às 21h30min. Como o regulamento não prevê gol qualificado, se o time grená vencer por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis.