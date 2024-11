Roger ganha novo problema em escalação do Internacional contra o Flamengo

Comandado por Roger Machado, o Internacional vive grande momento na temporada e ainda sonha com o título do Brasileirão caso vença o Flamengo, no domingo (1). Porém, mesmo embalado e com invencibilidade de 16 jogos, o Colorado ganhou um novo problema: enquanto aguarda um aval do departamento médico sobre a situação de Bruno Tabata, o técnico precisa definir a formação que estará em campo contra o Rubro-Negro.

O meia se encaminha para ficar fora do jogo no Maracanã. Ele convive com dores insistentes na parte posterior da coxa esquerda, que o limita de algumas atividades. O problema não chega a ser grave a ponto de precisar de um afastamento, mas Tabata tem atuado no sacrifício pela importância do momento do Brasileirão.

A boa notícia para a equipe de Roger Machado é a volta de Thiago Maia nos treinos desta quarta-feira. O volante foi liberado na semana passada para viajar a Boa Vista, em Roraima, para acompanhar o pai, hospitalizado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A tendência é que retome a vaga entre os titulares.

Contudo, a provável escalação do Internacional para enfrentar o Flamengo tem: Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Gabriel Carvalho, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

No Maracanã, o Internacional enfrenta o Flamengo, que já não tem mais chances de título brasileiro. A partida, porém, pode praticamente assegurar uma vaga no G-4. O time precisa sair do Rio de Janeiro com a vitória para se manter vivo na briga pela taça.

Internacional vive sonho de possível título do Campeonato Brasileiro

Após vencer o Red Bull Bragantino, o Internacional chegou aos 65 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras. Agora, até o final da competição, o Colorado terá confrontos diretos com Flamengo, Botafogo e Fortaleza, atuais 5º, 2º e 4º colocados, respectivamente.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional tem 0.61% de chances de ser campeão do Brasileirão. Roger Machado, recentemente, falou sobre o assunto e reforçou que, mesmo sendo difícil, é matematicamente possível.