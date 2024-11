O Internacional atinge, nesta terça-feira (26), uma marca importante para sua campanha no Campeonato Brasileiro: 100 dias sem saber o que é perder. Com 16 jogos de invencibilidade, o time de Roger Machado mudou o enredo na competição e sonha com a taça de campeão.

Antes da chegada de Roger Machado, o Internacional chegou a falar sobre a fuga do rebaixamento. Isso porque, além do trabalho de Eduardo Coudet não render grandes frutos, o clube ainda passou por uma tragédia climática na competição, que o obrigou a jogar fora de Porto Alegre durante algumas rodadas - sem contar o prejuízo financeiro.

Entretanto, o enredo do Inter no Campeonato Brasileiro mudou após a chegada de Roger Machado. Na internet, os torcedores fazem cálculos e sonham com a possibilidade de título da competição. Muito porque o técnico atingiu incríveis números no comando do time.

Um deles é a sequência de invencibilidade de 16 jogos. O Internacional não sabe o que é perder desde 18 de agosto, quando o Atlético-GO conseguiu tirar três pontos da equipe, no Antônio Accioly, ao vencer por 1 a 0. Desde então, foram 12 vitórias, quatro empates e a melhor campanha no segundo turno entre os times que disputam a competição.

E o título?

Após vencer o Red Bull Bragantino, o Internacional chegou aos 65 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras. Agora, até o final da competição, o Colorado terá confrontos diretos com Flamengo, Botafogo e Fortaleza, atuais 5º, 2º e 4º colocados, respectivamente.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional tem 0.61% de chances de ser campeão do Brasileirão. Roger Machado, recentemente, falou sobre o assunto e reforçou que, mesmo sendo difícil, é matematicamente possível.

