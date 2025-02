Após a vitória de 2 a 0 sobre o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o técnico do Internacional, Roger Machado, elogiou o adversário da semifinal, que deve começar no próximo sábado (22). Para ele, o Caxias é uma equipe que tem “DNA de jogar solto”.

– O Caxias é uma equipe ofensiva. Com características muito ofensivas. Se classificou com méritos em um grupo muito difícil. É uma grande decisão, na qual não tem favorito. A gente espera fazer grandes jogos – avaliou Roger Machado.

Caxias conquistou 14 pontos no Gaúcho

O time da Serra estava na mesma chave do Internacional, a 2, que ainda tinha Ypiranga e Pelotas, terminando a fase classificatória em segundo, com 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Marcou oito gols e sofreu nove.

O Caxias começou o Gauchão vencendo o Monsoon por 1 a 0. Depois, foi goleado por 4 a 0 pelo Grêmio, bateu o Brasil-PE por 4 a 2, perdeu o clássico com o Juventude por 2 a 0, venceu o Avenida e o São Luiz, ambos por 1 a 0, empatou com o Guarany, em 0 a 0, e com o São José, em 1 a 1.

Folga para o Internacional

Depois da classificação sobre o Monsoon, os jogadores do Internacional ganharam dois dias de folga. O domingo (16) e a segunda (17) não terão treinos. A preparação para o primeiro jogo da semifinal, que deve acontecer no sábado (22), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, começa na terça (18).

