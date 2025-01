Mercado da Bola: Internacional anuncia compra de Bernabei

Acabou a novela: Bernabei é do Internacional. O clube informou a compra em definitivo do lateral-esquerdo na noite deste domingo (19). Destaque da última temporada, o novo vínculo do jogador será até dezembro de 2028.

Antes de ser comprado pelo Internacional, Bernabei pertencia ao Celtic, da Escócia. As negociações entre os clubes não foram fáceis - e mais extensas que o esperado. O Inter demonstrou interesse na compra desde o final de 2024, quando o contrato de empréstimo do lateral estava se encerrando. A partir de então, os gaúchos e os escoceses começaram a negociar a compra do jogador, que foi concretizada neste domingo.

Para contar com o atleta em definitivo, a direção colorada desembolsou 4,5 milhões de libras (R$ 34,8 milhões). O valor agradou aos escoceses.

Internacional compra Bernabei em definitivo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

- Estou muito feliz aqui, minha família também. Quero continuar dando o meu melhor para ajudar o Inter a conquistar grandes resultados. Sei o tamanho e o peso que é vestir essa camisa. Agora, é continuar buscando as melhores conquistas junto com meus companheiros e nossa torcida. - disse Bernabei para os canais oficiais do clube.

Bernabei iniciou a temporada no banco de reservas e foi com a chegada de Roger Machado que começou a ganhar protagonismo na equipe. O lateral terminou o ano não somente como um dos pilares do time, como também premiado na Bola de Prata como o melhor da posição no Campeonato Brasileiro.

Confira a nota do Internacional:

O Sport Club Internacional informa que concluiu as negociações com o Celtic Football Club para a contratação definitiva do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei. O atleta, que se destacou na temporada de 2024, assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Bernabei chegou ao Internacional em março de 2024, por empréstimo, e tornou-se peça fundamental na equipe, contribuindo para a recuperação do time no segundo semestre. No Campeonato Brasileiro, disputou 23 partidas, marcou 3 gols e forneceu 6 assistências, desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo da competição.