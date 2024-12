Presidente do Inter garante permanência de atacante para 2025

O torcedor do Internacional não precisa se preocupar. Rafael Borré permanecerá no clube para 2025. Ao menos, é o que garantiu o presidente Alessandro Barcellos em entrevista, na noite de quarta-feira (18).

Em meio a rumores e especulações de uma possível saída do jogador, o presidente foi claro: Borré fica para 2025. Em entrevista ao canal Vozes do Gigante, Barcellos comentou sobre a situação de alguns jogadores.

- Se não tem receita, tem que buscar alternativa. Receitas ou redução de custos. A tônica principal é manter a espinha dorsal e um time forte para competir. Saídas são para reduzir o impacto da não aprovação das debêntures. Desmonte não vai acontecer. Ouvi especulações de uma proposta pelo Borré. Borré vai continuar no Inter. A necessidade de vendas sempre teve. Agora agrega uma dificuldade a mais, a falta de 200 milhões para enfrentar endividamento. - disse Barcellos.

Na sua fala, o presidente deixou clara a necessidade de vendas do clube, ainda mais com a não aprovação do projeto das debêntures, apresentada pela sua gestão. Apesar disso, ele garantiu que o time não será desmontado e que se manterá forte para a próxima temporada.

Presidente fala sobre Gabriel Carvalho

A principal notícia do Internacional na quarta-feira tem nome: Gabriel Carvalho. Segundo o jornalista André Hernan, a joia da base Colorada gerou interesse do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, que estaria disposto a pagar 22 milhões de euros (R$ 141,6 milhões) pelo jogador.

- É um momento de especulação do mercado. Começam-se a especular entradas e saídas de jogadores. Não vamos falar sobre suposições, especulações, sondagens. Falaremos sobre coisas que acontecerem. É importante que voltam ao noticiário especialmente jovens da base e a valorização do plantel do Inter. Isso é bom, importante. Temos que tratar com cuidado, com relevância. É de conhecimento de vocês. O Inter tem, no último período, todas as saídas que tiveram, muito positivas do ponto de vista financeiro. Mesmo com dificuldades, vamos tentar manter o elenco. Se tiver que fazer negociação, vamos fazer com termos favoraveis ao Inter. - contou Barcello ao Vozes do Gigante.