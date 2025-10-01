Uma situação fora do campo chamou atenção em meio à tensão da partida entre Internacional e Corinthians. O Colorado foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 a partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob vaias da torcida. Na volta, além da entrada de Gabriel Mercado no lugar de Óscar Romero, outra mudança ocorreu. Ramón e Emiliano Díaz, que costumam acompanhar os jogos de paletó e calça jeans escura, trocaram de roupa, retornando com agasalho do Internacional.

Com o resultado frente ao Timão – o segundo empate em dois jogos dos argentinos –, o Colorado foi a 29 pontos, seis à frente do Juventude, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

Do paletó ao agasalho do Inter

Como a maioria dos técnicos argentinos, Ramón e Emiliano Díaz costumam comandar os jogos a beira do gramado vestindo paletó. Normalmente com calça jeans e tênis ou sapato. Foi assim na estreia no comando do Colorado, o empate em 1 a 1 com o Juventude, no sábado passado (27). Foi assim no começo do jogo com o Timão.

O time foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. E, além da troca de Romero por Mercado, Don Ramón e Emiliano voltaram com outra roupa. Deixaram o paletó de lado e retornaram com agasalho preto e vermelho do Inter. O filho e auxiliar ainda tirou os jeans e completou conjunto com as calças usadas pela comissão técnica nos treinos.

‘Pedimos por favor’, convoca Emiliano

Na entrevista coletiva, Emiliano, ainda de agasalho – o pai voltou a usar o agasalho – falou da necessidade da torcida abraçar o time, mesmo na situação difícil em que se encontra.

– Sabemos da situação do clube. Mas o único caminho é estarmos todos juntos. A comissão, a diretoria, os jogadores, a imprensa. Mas, sobretudo, a torcida. `Precisamos que estejam perto de nós. Mais adiante, são não der certo, que nos cobrem. Pedimos por favor, que lotem o Beira-Rio no sábado. Precisamos dos torcedores – convocou o auxiliar técnico.