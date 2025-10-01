Internacional lança camiseta para o Outubro Rosa

O Internacional lançou nesta quarta-feira (1º) uma camiseta rosa, reforçando o compromisso com a campanha do Outubro Rosa, mês da conscientização da prevenção e diagnóstico do câncer de mama. A ação também apoiará o Imama RS, instituição sem fins lucrativos e que atende mais de 1,6 mil mulheres diagnosticadas com a doença no Rio Grande do Sul.

A camisa apresentada tem o rosa claro como sua cor principal, com detalhes em preto (escudo, logo da Adidas e as três listras nas mangas). A gola é em "V", também com toque de preto.

Atletas serviram de modelo

A campanha de lançamento da camisa do Outubro Rosa, divulgada nas redes sociais, teve participação de jogadores e jogadoras no ensaio fotográfico. Ricardo Mathias e Gabriel Mercado foram os atletas que representaram o elenco masculino do Alvirrubro que participaram, enquanto Bianca Martins representou as Gurias Coloradas.

O modelo já pode ser adquirido pelos torcedores no site da Adidas, nas lojas físicas e on-line Inter Store e em pontos franqueados em todo o Brasil. A versão adulta, masculina e feminina, será comercializada a partir de R$ 399,99.

Conheça mais o Imama RS

O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o Imama, é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida desde 2000 como OSCIP. Foi fundada em 29 de julho de 1993, formada por um grupo de profissionais de saúde e pacientes e pessoas interessadas em câncer de mama.

A iniciativa sempre teve como missão promover, manter e restabelecer a saúde da mama no Estado do Rio Grande do Sul, com atuação nas áreas de educação e diagnóstico precoce, geração de conhecimento e suporte a pacientes e familiares.