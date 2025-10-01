O Internacional de Ramón e Emiliano Díaz voltou empatar, novamente em 1 a 1, contra o Corinthians. Após levar gol aos nove do primeiro tempo, não teve qualidade para empatar o jogo com a bola rolando e só conseguiu a igualdade no pênalti, cobrado aos 50 do segundo tempo por Carbonero. A partida da noite desta quarta-feira (1º) era válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón e Emiliano deram entrevista coletiva. Confira o vídeo ao vivo:

Com o resultado – o segundo empate em dois jogos dos argentinos –, o Colorado foi a 29 pontos, seis à frente do Juventude, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

Volta de Aguirre, Juninho e Bernabei

Em campo, a equipe de Don Díaz teve duas novidades. Após cumprirem suspensão por terceiro amarelo e por vermelho no Gre-Nal 448, respectivamente, Aguirre e Bernabei estão de volta ao time. Juninho, que também havia levado o terceiro amarelo no clássico, volta à zaga no lugar de Gabriel Mercado.

No meio, apesar da liberação de Thiago Maia do DM, como só participou de uma atividade em campo com o restante do elenco, o camisa 29 ficou no banco, dando lugar a Luis Otávio que vem ganhando espaço no time com a chegada do argentino.

O gol foi a cara da temporada

O gol do Timão foi o retrato do Inter na temporada. O time paulista abriu o placar antes dos 10 minutos de jogo, o que havia acontecido outras 12 vezes desde abril. Além disso, os problemas defensivos também se repetiram.

Primeiro, Aguirre deixou Hugo virar o jogo da esquerda para direita. Matheuzinho recebeu livre – Bernabei estava marcando de longe – para cruzar nas costas de Vitão, Juninho e Luis Otávio. Isso mesmo, os três só acompanharam a bola cair à medida para Gui Negão fazer colocar nas redes.

O que vem pela frente

Internacional volta a campo pelo Brasileirão no sábado (4). Às 18h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio, o Colorado recebe o Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.