O Internacional terminou 2024 com um problema na zaga. No último jogo do ano, apenas dois jogadores profissionais foram relacionados. Entretanto, a solução para essa questão pode já estar em Porto Alegre. Victor Gabriel, zagueiro da base, deve aparecer no elenco profissional em 2025.

continua após a publicidade

➡️Especulações de saídas assustam torcedores do Inter: ‘Desmanche’

Zagueiro Victor Gabriel é destaque da base do Internacional (Foto: Arquivo Pessoal)

Aos 20 anos, Victor Gabriel chegou ao Internacional em abril por empréstimo junto ao Sport. O vínculo vai até janeiro de 2025, mas os clubes já trabalham em uma renovação de contrato. O desfecho, todavia, só deve acontecer nas primeiras semanas de janeiro. Para adquirir 50% dos direitos econômicos, o Colorado precisará desembolsar R$ 2 milhões.

Em Recife, Victor Gabriel já atuou na equipe profissional em quatro partidas pela Série B de 2023: duas vezes contra o Novorizontino, uma contra o Botafogo-SP e outra contra o Guarani. No Inter, o jovem já foi relacionado por Roger Machado, mas ainda não fez a sua estreia. Nesta temporada, Victor Gabriel atuou com a equipe sub-20 do Internacional. Foram 25 jogos, com dois gols anotados.

continua após a publicidade

O zagueiro, inclusive, foi a solução encontrada por Roger Machado na última partida do profissional no ano. Contra o Fortaleza, o Internacional tinha apenas dois jogadores no elenco: Vitão e Clayton Sampaio. Agustín Rogel sofreu uma fratura na mão e precisou passar por cirurgia, enquanto Gabriel Mercado teve uma ruptura ligamentar e é esperado apenas no meio da próxima temporada.

Solução caseira é sinônimo de economia

O Internacional busca soluções para gastar menos na janela de transferências. A zaga é uma das prioridades da direção, mas encontrar uma solução caseira facilita a vida do Colorado. Victor Gabriel foi observado por Roger Machado nas últimas semanas da temporada e deve ganhar oportunidades, principalmente no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

Além disso, o jogador é polivalente e atua não somente na zaga, mas também na lateral - outro ponto de atenção do Internacional. O colorado ainda não tem garantida a permanência de Alexander Bernabei e a boa temporada de Bruno Gomes pode o tirar da equipe. Com isso, Victor Gabriel se torna uma peça valiosa para a equipe.