Especulações de saídas assustam torcedores do Inter: ‘Desmanche’

O Internacional não passará por um desmanche para a próxima temporada. Ao menos é o que garantiu o presidente Alessandro Barcellos. Entretanto, especulações de saídas tem preocupado os torcedores colorados.

Nos últimos dias, diversos jogadores foram sondados, como Enner Valencia, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Wesley. Entretanto, nenhuma negociação foi confirmada. Apesar disso, a possibilidade de um desmanche da equipe tem preocupado os torcedores nas redes sociais.

Torcedores querem a renovação de Bernabei (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Até o momento, o Internacional não anunciou reforços. Tampouco saídas. Uma das maiores preocupações, no momento, é manter o lateral-esquerdo Alexander Bernabei. A direção negocia com o Celtic, da Escócia, a permanência do jogador no Beira-Rio.

O clube já esteve mais próximo de perder Wesley, mas as negociações com o Krasnodar, da Rússia, recuaram. Apesar dos valores terem agradado a direção inicialmente, a família do jogador acredita que não é o momento para deixar o Brasil, tendo em vista que o atacante perdeu o pai há menos de um mês.

Confira comentários dos torcedores:

Thiago Maia, Wanderson,Wesley e Gabriel Carvalho, todos negociando saída, sem contar a não ida do Oscar pra lá.



O bom Inter de 2024 morreu. Agora é lutar por meio de tabela. https://t.co/ZiRU7pPhGk — Pedro Blondeau (@Pedro_Blondeau) December 26, 2024

Ninguém tá entendendo nada praticamente o Barcellos tá fazendo um desmanche no time nas véspera de uma libertadores 😂😂😂😂😂😂😂 2025 meu Deus — Inter mais que um clube 🇦🇹 (@Bruno09145216) December 26, 2024

Se for vdd, o ano do Inter ja termina antes mesmo de começar, é um desmanche!



Feliz 2026 gurizada e espero que seja na Serie A https://t.co/2O7ivk5jnX — Machadismo!!! (@1bertomasschman) December 26, 2024

Vai ser um enorme desmanche no Inter pra 2025. — Lucas 🇦🇹 (@Luccasdez) December 26, 2024