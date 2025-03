‘Projetamos uma final com elementos do clássico GreNal’, diz Roger Machado

O Internacional venceu o Caxias neste sábado (1º) por 3 a 1 pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, com dois gols de Valencia e um de Vitinho. A equipe adversária abriu o placar no primeiro tempo com Tomas Bastos.

A vitória, de virada, foi construída no segundo tempo e o time também contou com a ajuda dos jovens promovidos da base.

O jovem atacante João Victor, de apenas 17 anos, foi relacionado pela primeira vez. Além dele, a principal novidade na equipe titular foi a entrada de Gustavo Prado na vaga de Wanderson, que assinou nesta sexta-feira (28) com o Cruzeiro.

Após o jogo, o técnico Roger Machado ressaltou a importancia da vitória para o Colorado.

-Eu já disputei muitos clássicos e sei que este momento é diferente. Falei com os atletas no vestiário que precisamos comemorar. Buscamos reconquistar o cenário regional. A gente acaba o jogo em uma disputa de dois tempos com 8 jogadores formados na base. No total, foram 9 relacionados. Tivemos também muitas ausências e podemos recuperar alguns para incorporar mais o grupo. Na retirada do Fernando, coloquei o Ramon improvisado como segundo homem no meio. Provamos a força do clube a da sua base. Isso pavimaneta uma ideia de que o clube precisa revelar jogadores com a atmosfera da casa. Foram dois tempos distintos. No primeiro, estivemos abaixo. O adversário nos ofereceu perigo quando erramos. Não tivemos uma compactação e no segundo tempo, foi diferente. Corrigimos e ajustamos a marcação. Agora é descansar a cabeça e planejar o primeiro jogo da decisão. - completa Roger.

Internacional e Grêmio vão disputar o clássico GreNal de número 445 na final do Gauchão 2025.

Antes mesmo de entrar em campo, o Internacional confirmou a melhor campanha geral da competição, já que o Grêmio conquistou neste sábado (1º) a vaga para a decisão nos pênaltis, contra o Juventude.

Portanto, o jogo de volta da decisão será na casa do Colorado. A primeira decisão será no próximo domingo (09), às 16h30, na Arena, e o duelo da volta está marcado para o dia 16 de fevereiro.

