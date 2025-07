Em tarde gélida, Internacional marca no final, vence o Vitória e sai do Z4

Em tarde gélida no estáio Beira-Rio – no começo da partida, às 16h30min (de Brasília) a sensação térmica era de 11°C –, Internacional marcou no final e venceu o Vitória por 1 a 0 - gol de Bruno Tabata. Com o resultado da partida válida pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado avançou na tabela de classificação. O Alvirrubro chegou a 14 pontos, se afastando da zona de rebaixamento colocando o Leão da Barra no Z4.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

➡️Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Como foi Internacional x Vitória pela 13ª rodada do Brasileirão

A partida começou fria como a tarde em Porto Alegre, com pouca movimentação e muita bola rodando de lado a lado do campo. O Internacional tinha mais posse, mas enfrentava dificuldades para furar a retranca do Vitória. Nas poucas vezes que entrou na área, a jogada parou na zaga baiana. A partir os 20, o jogo esquentou e acelerou. Aos 19 e aos 24, Vitão salvou duas tentativas de Willian Oliveira. Entre elas, aos 21, Carbonero respondeu, chutando por cima. O Inter voltou a arriscar aos 33 e aos 34. Primeiro, Victor Gabriel, jogando como lateral, foi ao fundo e cruzou, para a defesa tirar. Logo em seguida, a bola sobrou para Bruno Henrique na frente da área. O 8 ajeitou e bateu fraco, para defesa de Lucas Arcanjo. Aos 39, em boa triangulação pela esquerda, Wesley tocou para Victor Gabriel que achou Alan Patrick dentro da área. O 10 encostou para Wesley, de frente para o gol. O 21 colorado, que ainda não marcou este ano, chutou. Por cima. Quando o juiz apitou o fim do primeiro tempo, foram ouvidas algumas vaias.

O Alvirrubro voltou do intervalo com uma troca. Clayton Sampaio saiu para a estreia do paraguaio Alan Benítez. Com a entrada do lateral-direito, Aguirre foi para a esquerda e Victor Gabriel reassumiu a zaga. O jogo voltou mais quente. Tanto que logo no primeiro minuto o Colorado avançou e a apareceu pingando para Borré dentro da área, mas camisa 19 pegou muito mal, e Arcanjo ficou com ela. Ao mesmo tempo, o Vitória arriscava alguns ataques. Mas foi o Inter que chegou perigosamente outra vez. Carbonero costurou da esquerda para a direita e entregou para Benítez. O paraguaio levantou na área e Borré cabeceou. Por cima outra vez. Aos 13, Wesley fez boa jogada pela direita e centrou para Alan Patrick. O 10 tentou se librar da marcação, mas não conseguiu. Então, tocou para Carbonero, que chutou em cima a defesa. O Vitória respondeu aos 16, depois de cobrança e escanteio, Cáceres chutou forte, nas mãos de Rochet. Apesar das chegadas, o Inter enfrentava dificuldades para furar a retranca baiana. Quando conseguia, errava no último passe ou parava na zaga. Aos 28, o Vitória chegou com perigo. Após jogada pela esquerda, a bola chegou para Lucas Braga que derrubou Aguirre e chutou para defesa de Rochet. Aos 31, Wesley foi ao fundo pela esquerda e levantou, mas Valencia e Maykon Jesus se chocaram de cabeça.

continua após a publicidade

Na reta final, aos 37, após o Inter abusar nas trocas de passe sem aproveitar que estava na área adversária e errar o toque final, uma forte vaia surgiu nas arquibancadas. Pouco depois, numa ataque do Vitória, Victor Gabriel tirou mal, e Renzo López desarmou, conduziu e bateu de longe, tentando aproveitar o posicionamento adiantado de Rochet. O uruguaio, porém, espalmou para fora. Nova vaia eclodiu, quando, numa virada da esquerda para a direita, Victor Gabriel mandou a bola pela lateral. Aos 46, o Vitória chegou com perigo outra vez. Maykon Jesus entrou livre pela esquerda e bateu forte, para grande defesa de Rochet. Um minuto depois, o Inter respondeu, saindo do sufoco. A bola chegou a Valencia no fundo. O equatoriano levantou a bola sobrou para Bruno Tabata mandar para as redes. Gol do Inter! 1 a 0.

O que vem por aí

Com o confronto contra o Bahia, em Salvador, adiado – o Esquadrão de Aço tem confronto pela Sul-Americana no meio da semana –, o Inter só volta a campo no próximo domingo (20), às 11h, novamente do Beira-Rio. O adversário será o Ceará. No meio da outra semana, na quarta-feira (23), o Colorado vai a São Paulo, enfrentar o Santos, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VITÓRIA

13ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 12/7/2025, 16h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Bruno Tabata (47'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Clayton Sampaio, Thiago Maia (I); Baralhas (V)

💸 Renda: R$ 546.287.

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 20.392

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio (Alan Benítez), Vitão e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Valencia) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado), Borré (Ricardo Mathias) e Carbonero (Bruno Tabata).

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira e Ronald (Osvaldo); Matheuzinho, Lucas Braga (Pepê) e Renato Kayzer (Renzo López).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (PE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

4️⃣ Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)