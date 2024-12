O Internacional pode estar muito próximo de vender uma das joias da sua base. Isso porque o O Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, estaria disposto a pagar 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) pelo meio-campista Gabriel Carvalho.

Gabriel Carvalho foi destaque do Inter na temporada (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A informação é do jornalista André Hernan, do Uol. Segundo o profissional, o clube tem interesse no jovem e ainda fará uma proposta oficial para contar com o meio-campista. O Colorado ainda analisará os valores, mas a tendência é pela venda do jogador.

Gabriel Carvalho foi promovido ao elenco principal do Inter nesta temporada e não demorou muito para cair nas graças da torcida. Aos 17 anos, o meio-campista foi escolhido para substituir ninguém menos que Alan Patrick, capitão e destaque do time. Apesar de terminar o ano no banco de reservas, o jovem tem recebido elogios do técnico Roger Machado.

O Internacional ficou balançado em relação aos valores citados. Isso porque, só a venda de Gabriel, caso seja acertada nesse valor, já atinge um grande percentual da meta orçamentária em relação a venda de jogadores. Com isso, o Inter conseguiria segurar algumas peças do elenco atual, como o zagueiro Vitão, e até oferecer uma proposta pela manutenção do lateral-esquerdo Bernabei.

Mesmo concretizada a venda, Gabriel não deixa o Inter agora

Por lei, Gabriel Carvalho só pode deixar o Internacional ao completar 18 anos. Ou seja, em agosto de 2025. Caso seja concretizada a venda do meio-campista, ele sairia na janela de transferências no meio da temporada.

A dúvida, todavia, vem do staff do jogador. Por entender que o jovem tem espaço em outros mercados, os responsáveis pela carreira do atleta não sabem se o futebol árabe seria a opção ideal para Gabriel Carvalho.