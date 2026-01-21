Chegou a vez do elenco principal do Internacional. O time que enfrenta o Inter-SM, nesta quarta-feira (21), na quarta rodada do Campeonato Gaúcho terá somente nomes do grupo profissional. Dos recém-contratados, Paulinho Paula deve estar em campo. Já Félix Torres fica para o Gre-Nal 449, domingo (25), também em casa, enquanto Rodrigo Villagra ainda não foi apresentado.

A partida começa às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Colorado lidera o Grupo 1 do Gauchão, com seis pontos, um à frente do Juventude. A formação que vai a campo nesta quarta deve ser repetida no primeiro clássico do ano.

Time principal estreia

Com o Gre-Nal logo ali, no domingo, o treinador Paulo Pezzolano fará o primeiro teste com todos os jogadores do grupo principal contra o Inter-SM, na noite desta quarta. Pelo que apurou o Lance!, o time que entrara em campo será formado por atletas do profissional. A única dúvida seria a presença do volante ganês Benjamin, que se destacou na largada do Gauchão.

O garoto de 19 anos teve boas atuações contra Novo Hamburgo, Monsoon e Ypiranga. Por ter estado nos três primeiros jogos deve ser poupado para o clássico, dando lugar para a estreia de Paulinho Paula. Com isso, o Inter deve começar a partida de hoje com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

A equipe titular

Conforme soube a reportagem, o Gre-Nal 449 deverá ter a estreia do equatoriano Félix Torres na zaga, ao lado de Mercado. A dupla deve ser a titular da defesa de Pezzolano. Já no meio, Ronaldo, Benjamin e Paula estariam guardando lugar para Villagra, Alan Rodríguez e Thiago Maia. O primeiro ainda não desembarcou no Beira-Rio, e os dois últimos se recuperam de lesões.

Dessa forma, a equipe titular do uruguaio deverá girar em torno de Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Villagra, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Borré e Carbonero. Com variações ao longo da temporada, já que o técnico tem o costume de mudar equipe e formação de acordo com os adversários a serem enfrentados.