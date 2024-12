Para vencer o Fortaleza, Inter precisa quebrar retrospecto negativo

O Internacional já não luta mais pelo título do Campeonato Brasileiro, mas quer encerrar a sua participação na melhor posição possível. Na última rodada da competição, o Colorado enfrenta o Fortaleza, mas para garantir três pontos fora de casa, precisa lutar contra um retrospecto que não o favorece.

Isso porque, sob mando do Fortaleza, o Internacional não sabe o que é vencer desde 2019. A última vitória do Colorado fora de casa aconteceu pelo Brasileirão daquela temporada, quando venceu por 1 a 0, gol marcado por Welligton Silva. Desde então, foram quatro jogos, com três vitórias do Fortaleza e um empate.

Apesar disso, o Inter aposta no bom momento que vive na competição para conquistar a vitória. Mesmo vindo de duas derrotas consecutivas, o time teve uma grande melhora desde a chegada de Roger Machado.

Inter e Fortaleza se enfrentam pela 38ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Inter de olho na tabela

O Internacional não pode mais subir na tabela de classificação. Mas, para garantir a melhor colocação e, consequentemente, uma maior premiação, não pode perder. Isso porque Inter e Fortaleza tem a mesma pontuação e se enfrentam de forma direta. Em compensação, a pior colocação do Inter no campeonato pode ser o 5º lugar.

Uma derrota pode custar aos cofres do Internacional um valor de R$ 2,4 milhões. Isso porque o 4º colocado - atual posição do Clube, recebe R$ 40,9 milhões, enquanto o time que termina na 5ª colocação, será premiado com R$ 38,5 milhões.

Fortaleza e Internacional entram em campo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em simultâneo com os outros jogos, a partir das 16h (de Brasília), de domingo. A bola rola na Arena Castelão, em Fortaleza.