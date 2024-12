CBF cria Troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o artilheiro desta edição do Campeonato Brasileiro será premiado com o Troféu Roberto Dinamite. O anúncio foi feito neste sábado (7), por meio das redes sociais oficiais da competição nacional.

O prêmio é uma homenagem a Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, e maior artilheiro da história do torneio com 190 gols. Ex-atacante também da Seleção Brasileira, o histórico jogador faleceu em janeiro de 2023.

Além de batizar o prêmio, Roberto Dinamite é homenageado no design do troféu. A taça possui diversos gomos inscritos com os anos do Brasileirão disputados pelo ex-jogador e com o número de gols que ele marcou em cada edição do torneio.

Troféu Roberto Dinamite (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Além do troféu, o artilheiro do Campeonato Brasileiro também irá receber R$ 100 mil pelo feito mais R$ 5 mil de bônus por cada gol marcado na competição. Atualmente, Yuri Alberto e Alerrando ocupam a liderança do ranking com 14 gols, portanto, cada um receberia R$ 170 mil.

Luta pela artilharia

Além de Yuri Alberto e Alerrandro, outros jogadores também podem sair com o prêmio. Estêvão, do Palmeiras, possui 13 gols e é um dos candidatos a ficar com o prêmio. Corinthians e Vitória atuam fora de casa nesta rodada, contra Grêmio e Flamengo, respectivamente. O jovem do Verdão tem a vantagem de atuar como mandante na última rodada, o clube alviverde recebe o Fluminense no Allianz Parque.

Com 11 gols estão Wesley, do Internacional, que encara o Fortaleza, no Castelão, e Raphael Veiga, meia do Palmeiras. Todos os jogos da última rodada da competição serão realizados às 16h (de Brasília), neste domingo (8).

Artilheiros do Brasileirão 2024

Yuri Alberto (Corinthians) - 14 gols Alerrandro (Vitória) - 14 gols Estêvão (Palmeiras) - 13 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Pedro* (Flamengo) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

* Com uma lesão ligamentar no joelho, Pedro não atua mais pelo Flamengo em 2024